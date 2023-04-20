Погода в Україні на 21 квітня: який прогноз очікує на українців

І знову опади: мешканцям яких регіонів України завтра потрібно утеплюватись та брати парасольки
У всій Україні, у п'ятницю, 21 квітня очікується похмура погода з опадами. Зливи пройдуть від невеликого до помірних практично у всіх регіонах країни.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Яка погода очікує на українців 21 квітня
Дощі йдуть скрізь, крім:
- Волині;
- Рівненщини;
- Львівщини.
Вітер очікується північно-східного напрямку, часом пориви 5-10 м/с.
Якою буде температура повітря
Температура +8..+12°С, очікується:
- у Київській області;
- у Сумській області;
- у Харківській області;
- у Луганській області;
- на півдні Одеси;
- у Карпатах.
На сході України та більшості західних областей очікується +12..+16°С.
Яка погода буде у Києві
У Києві, 21 квітня, очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9…+10°С градусів.
Нагадаємо, що 20 квітня на всій території України буде хмарно, проте з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях очікуються опади.
У західних, центральних та східних областях України буде короткочасний дощ. У південних - помірні опади та грози.