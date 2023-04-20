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І знову опади: мешканцям яких регіонів України завтра потрібно утеплюватись та брати парасольки

20 квітня 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 21 квітня: який прогноз очікує на українців
Люди йдуть під парасолькою у дощ. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У всій Україні, у п'ятницю, 21 квітня очікується похмура погода з опадами. Зливи пройдуть від невеликого до помірних практично у всіх регіонах країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Яка погода очікує на українців 21 квітня

Дощі йдуть скрізь, крім:

  • Волині;
  • Рівненщини;
  • Львівщини.

Вітер очікується північно-східного напрямку, часом пориви 5-10 м/с.

Погода на 21 квітня
Мапа погоди в Україні. Фото: Наталія Діденко

Якою буде температура повітря

Температура +8..+12°С, очікується:

  • у Київській області;
  • у Сумській області;
  • у Харківській області;
  • у Луганській області;
  • на півдні Одеси;
  • у Карпатах.

На сході України та більшості західних областей очікується +12..+16°С.

Погода на 21 квітня
Мапа погоди в Україні. Фото: Наталія Діденко

Яка погода буде у Києві

У Києві, 21 квітня, очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9…+10°С градусів.

Нагадаємо, що 20 квітня на всій території України буде хмарно, проте з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях очікуються опади.

У західних, центральних та східних областях України буде короткочасний дощ. У південних - помірні опади та грози.

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