Погода в Україні на 21 квітня: який прогноз очікує на українців

Люди йдуть під парасолькою у дощ. Фото: Новини. LIVE

У всій Україні, у п'ятницю, 21 квітня очікується похмура погода з опадами. Зливи пройдуть від невеликого до помірних практично у всіх регіонах країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Дощі йдуть скрізь, крім:

Волині;

Рівненщини;

Львівщини.

Вітер очікується північно-східного напрямку, часом пориви 5-10 м/с.

Мапа погоди в Україні. Фото: Наталія Діденко

Якою буде температура повітря

Температура +8..+12°С, очікується:

у Київській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Луганській області;

на півдні Одеси;

у Карпатах.

На сході України та більшості західних областей очікується +12..+16°С.

Мапа погоди в Україні. Фото: Наталія Діденко

Яка погода буде у Києві

У Києві, 21 квітня, очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9…+10°С градусів.

Нагадаємо, що 20 квітня на всій території України буде хмарно, проте з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях очікуються опади.

У західних, центральних та східних областях України буде короткочасний дощ. У південних - помірні опади та грози.