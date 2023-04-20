Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow И снова осадки: жителям каких регионов Украины завтра нужно утепляться и брать зонты arrow

И снова осадки: жителям каких регионов Украины завтра нужно утепляться и брать зонты

20 апреля 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 21 апреля: какой прогноз ожидает украинцев
Люди идут под зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

По всей Украине, в пятницу, 21 апреля ожидается пасмурная погода с осадками. Дожди пройдут от небольшого до умеренных практически во всех регионах страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какая погода ожидает украинцев 21 апреля

Дожди будут идти везде, кроме:

  • Волыни;
  • Ровенщины;
  • Львовщины.

Ветер ожидается северо-восточного направления, временами порывы 5-10 метров за секунду.

Погода на 21 апреля
Карта погоды в Украине. Фото: Наталия Диденко

Какая будет температура воздуха

Температура +8..+12°С, ожидается:

  • в Киевской области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Луганской области;
  • на юге Одессы;
  • в Карпатах.

На востоке Украины и большинстве западных областей ожидается +12..+16°С.

Погода на 21 апреля
Карта погоды в Украине. Фото: Наталия Диденко

Какая погода будет в Киеве

В Киеве, 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9…+10°С градусов.

Напомним, что 20 апреля, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.

В западных, центральных и восточных областях Украины будет кратковременный дождь. В южных — умеренные осадки и грозы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас