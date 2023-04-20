Погода в Украине на 21 апреля: какой прогноз ожидает украинцев

И снова осадки: жителям каких регионов Украины завтра нужно утепляться и брать зонты
По всей Украине, в пятницу, 21 апреля ожидается пасмурная погода с осадками. Дожди пройдут от небольшого до умеренных практически во всех регионах страны.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Какая погода ожидает украинцев 21 апреля
Дожди будут идти везде, кроме:
- Волыни;
- Ровенщины;
- Львовщины.
Ветер ожидается северо-восточного направления, временами порывы 5-10 метров за секунду.
Какая будет температура воздуха
Температура +8..+12°С, ожидается:
- в Киевской области;
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Луганской области;
- на юге Одессы;
- в Карпатах.
На востоке Украины и большинстве западных областей ожидается +12..+16°С.
Какая погода будет в Киеве
В Киеве, 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9…+10°С градусов.
Напомним, что 20 апреля, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.
В западных, центральных и восточных областях Украины будет кратковременный дождь. В южных — умеренные осадки и грозы.