Погода в Украине на 21 апреля: какой прогноз ожидает украинцев

Люди идут под зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE

По всей Украине, в пятницу, 21 апреля ожидается пасмурная погода с осадками. Дожди пройдут от небольшого до умеренных практически во всех регионах страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Дожди будут идти везде, кроме:

Волыни;

Ровенщины;

Львовщины.

Ветер ожидается северо-восточного направления, временами порывы 5-10 метров за секунду.

Карта погоды в Украине. Фото: Наталия Диденко

Какая будет температура воздуха

Температура +8..+12°С, ожидается:

в Киевской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Луганской области;

на юге Одессы;

в Карпатах.

На востоке Украины и большинстве западных областей ожидается +12..+16°С.

Карта погоды в Украине. Фото: Наталия Диденко

Какая погода будет в Киеве

В Киеве, 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9…+10°С градусов.

Напомним, что 20 апреля, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.

В западных, центральных и восточных областях Украины будет кратковременный дождь. В южных — умеренные осадки и грозы.