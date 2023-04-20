Какая будет погода в Украине 20 апреля

Нарциссы в каплях дождя на фоне города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 апреля, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народная синоптика Наталья Диденко.

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Погода по Украине 20 апреля

В западных, центральных и восточных областях Украины будет кратковременный дождь. В южных — умеренные осадки и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7-9°, днем +13-15°. Теплее всего будет в Закарпатье — до +18°.

Прогноз погоды на 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Ночью в столице облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер преимущественно северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — +8-6°C, днем — +10-12°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Сегодня в Украине очередное похолодание и дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +8...+13°. Теплее всего будет на Волыни, Ровенщине и в большинстве южной части - +12... +16°.

Прогноз температуры воздуха в Украине. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Добавим, паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль . По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе. Это на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки.