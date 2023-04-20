Какая будет погода в Украине 20 апреля

Относительно тепло, но с осадками: синоптики дали прогноз погоды в Украине.
Сегодня, 20 апреля, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и народная синоптика Наталья Диденко.
Погода по Украине 20 апреля
В западных, центральных и восточных областях Украины будет кратковременный дождь. В южных — умеренные осадки и грозы.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью +7-9°, днем +13-15°. Теплее всего будет в Закарпатье — до +18°.
Погода в Киеве
Ночью в столице облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер преимущественно северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью — +8-6°C, днем — +10-12°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Сегодня в Украине очередное похолодание и дожди.
Температура воздуха в течение дня составит +8...+13°. Теплее всего будет на Волыни, Ровенщине и в большинстве южной части - +12... +16°.
Напомним, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Добавим, паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль . По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе. Это на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки.