Якою буде погода в Україні 20 квітня

Сакури в парку "Наталка" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях країни очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода по Україні 20 квітня

У західних, центральних та східних областях України буде невеликий дощ. У південних — помірні опади та грози.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7-9°, вдень +13-15°. Найтепліше буде на Закарпатті — до +18°.

Прогноз погоди на 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

Вночі в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — +8-6°C, вдень — +10-12°C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Сьогодні в Україні чергове похолодання та дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +8...+13°. Найтепліше буде на Волині, Рівненщині та в більшості південної частини — +12...+16°.

Прогноз температури повітря по Україні. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Додамо, паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.