Прогноз погоды на 24 марта - какой будет погода сегодня.

Узнайте, в каких областях ждать дождя

Теплая и весенняя погода в Украине наконец-то берет верх над прохладой. Впрочем, прятать зонтик все еще не стоит. Синоптики рассказали, что сегодня, 24 марта, ожидаются осадки.

Новини.LIVE подробно рассказывают о погоде на 24 марта.

Прогноз погоды Укргидрометцентра

Облачно с прояснениями. В северной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9 тепла, в Карпатах и на востоке страны 0-5 тепла; днем 13-18°, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°, на высокогорье Карпат и побережье морей 8-13°.

В Киеве и области местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика, в большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов. Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.

В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17, +18 градусов. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.

"Теплая погода еще продлится", — добавляет Наталья Диденко.

Погода по данным сайта Sinoptik

По данным метрологического сайта Sinoptik, завтра в Украине переменная облачность. Температура воздуха днем составит +11…17 градусов. Ночью отметки термометров упадут до +6…10 °С.

По данным погодного сайта Wisemeteo, март в нашей стране будет прохладным. Апрель будет преимущественно солнечным, с температурой +10...+14°. В последние дни месяца принесут дожди. Последний весенний месяц будет очень изменчивым. В мае не будет одинаковой погоды более трех дней. Временами температура будет колебаться от +15° до +21°.

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине.