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Сьогодні в Україні буде сонячно, але у кількох регіонах дощитиме

24 березня 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 24 березня - якою буде погода сьогодні
Дізнайтеся, в яких областях чекати дощу
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Тепла та весняна погода в Україні нарешті бере верх над прохолодою. Втім, ховати парасольку все ще не варто. Синоптики розповіли, сьогодні, 24 березня, очікуються опади.

Новини.LIVE детально розповідають про погоду на 24 березня.

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Прогноз погоди Укргідрометцентру

Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

У Києві та області місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

На зображенні може бути: карта

Прогноз погоди від Наталі Діденко

За словами синоптикині, у більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15+20 градусів. Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.

У Києві 24-го березня буде дуже тепло, до +17, +18 градусів. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.

"Тепла погода ще потриває", — додає Наталка Діденко.

Погода за даними сайту Sinoptik

За даними метрологічного сайту Sinoptik, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…17 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…10 °С.

За даними погодного сайту Wisemeteo, березень у нашій країні буде прохолодним. Квітень переважно буде сонячним, з температурою +10...+14°. Останні дні місяця принесуть дощі. Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однакової погоди понад три дні поспіль. Часом температура коливатиметься від +15° до +21°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. 

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