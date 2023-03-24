Прогноз погоди на 24 березня - якою буде погода сьогодні

Сьогодні в Україні буде сонячно, але у кількох регіонах дощитиме
Тепла та весняна погода в Україні нарешті бере верх над прохолодою. Втім, ховати парасольку все ще не варто. Синоптики розповіли, сьогодні, 24 березня, очікуються опади.
Новини.LIVE детально розповідають про погоду на 24 березня.
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Прогноз погоди Укргідрометцентру
Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.
У Києві та області місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.
Прогноз погоди від Наталі Діденко
За словами синоптикині, у більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15+20 градусів. Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.
У Києві 24-го березня буде дуже тепло, до +17, +18 градусів. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.
"Тепла погода ще потриває", — додає Наталка Діденко.
Погода за даними сайту Sinoptik
За даними метрологічного сайту Sinoptik, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…17 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…10 °С.
За даними погодного сайту Wisemeteo, березень у нашій країні буде прохолодним. Квітень переважно буде сонячним, з температурою +10...+14°. Останні дні місяця принесуть дощі. Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однакової погоди понад три дні поспіль. Часом температура коливатиметься від +15° до +21°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.