Прогноз погоди на 24 березня - якою буде погода сьогодні

Дізнайтеся, в яких областях чекати дощу

Тепла та весняна погода в Україні нарешті бере верх над прохолодою. Втім, ховати парасольку все ще не варто. Синоптики розповіли, сьогодні, 24 березня, очікуються опади.

Новини.LIVE детально розповідають про погоду на 24 березня.

Прогноз погоди Укргідрометцентру

Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

У Києві та області місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

Прогноз погоди від Наталі Діденко

За словами синоптикині, у більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15+20 градусів. Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.

У Києві 24-го березня буде дуже тепло, до +17, +18 градусів. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.

"Тепла погода ще потриває", — додає Наталка Діденко.

Погода за даними сайту Sinoptik

За даними метрологічного сайту Sinoptik, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…17 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…10 °С.

За даними погодного сайту Wisemeteo, березень у нашій країні буде прохолодним. Квітень переважно буде сонячним, з температурою +10...+14°. Останні дні місяця принесуть дощі. Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однакової погоди понад три дні поспіль. Часом температура коливатиметься від +15° до +21°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.