Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, мешканцям яких областей завтра варто очікувати справжнього тепла arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, мешканцям яких областей завтра варто очікувати справжнього тепла

22 березня 2023 14:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 23 березня
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

До України повертається справжня весна. В багатьох областях України варто очікувати теплої, проте місцями хмарної, погоди. Синоптики розповіли, де завтра, 23 березня, буде найтепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 23 березня

Завтра, 23 березня, в Україні варто очікувати теплу весняну погоду. Місцями буде хмарно з проясненнями. Невеликі опади можливі лише в Криму. 

За словами синоптиків, на Одещині вночі та вранці можливий незначний туман. Крім цього, таке ж явище можливе в центральних та північно-східних областях України.

"Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні. 

Температура повітря становитиме:

  • вночі 1-6°С, на узбережжі морів до 9°С тепла,
  • вдень 13-18°С, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°С тепла;
  • в Карпатах вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 6-11°С тепла.

Значне потепління прийде до:

  • Київської
  • Вінницької
  • Дніпропетровської
  • Одеської
  • Миколаївської
  • Запорізької
  • Тернопільської областей
Прогноз погоди на 23 березня
Прогноз погоди на 23 березня

Погода на Київщині

Завтра, 23 березня, на Київщині варто очікувати хмарну та теплу погоду. Опадів синоптики не передбачають. Вітер південний — 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі 1-6°С тепла,
  • вдень 13-18°С тепла.

У Києві вночі буде 3-5 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до 14-16°С.

Попередження про небезпеку

Незважаючи на теплу погоду, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку та радять утриматись від походів на високогірʼя. 

За їхніми словами, 23 березня буде небезпечно на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні. 

Попередження про небезпеку
Попередження про небезпеку

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:15 Окупанти готують спеціальні "військкомати" для примусової мобілізації на Донеччині

Новина з фото

15:01 Ракетний обстріл Запоріжжя: реакція знаменитостей на терор окупантів

15:00 З Одеського порту вийшло судно, зафрахтоване ООН: куди воно прямує

Новина з фото

14:59 Під Харковом правоохоронці ексгумували труп мирної мешканки: деталі розслідування

14:50 Лікарні в окупації забиті росіянами: які проблеми це спричинило для цивільних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:48 В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:37 Керівник Авдіївської МВА Барбаш розповів, що окупанти ще з минулого року намагаються оточити місто

Ексклюзив

14:34Експерт знайшов неочікуване джерело постачань літаків для України

Новина з відео

14:34Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)

14:32 У ДТЕК повідомили, скільки енергоблоків планують відремонтувати до наступної зими

Новина з відео

14:34Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорізька влада прокоментувала обстріл житлового будинку: скільки ракет влучило у багатоповерхівку

Новина з відео

14:02 Наслідки ракетного удару по Запоріжжю (ФОТО)

Новина з відео

13:57 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Новина з відео

13:47 Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:30Активність російської авіації у Чорному морі зростає: Братчук про ймовірний ракетний обстріл

Новина з відео

12:56Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: як виглядає обстріляна багатоповерхівка

Новина з відео

12:30 Воєнний злочин рф: прокуратура розпочала розслідування ракетної атаки по Одесі

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи в тимчасово окупованому Криму

Новина з відео

11:29 Кількість жертв нічного обстрілу гуртожитку на Київщині збільшилася

Новина з фото

12:33 Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Новина з фото

21:23 Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок-біженців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:44 Скільки витрачає на місяць та чи дружить з Потапом: все найцікавіше з інтерв'ю Позитива

18:55Стануть золотими: які продукти на Великдень варто купувати вже зараз

Ексклюзив

18:50На що здатні іноземні МіГи, або Як народжується авіакоаліція

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Ексклюзив

18:00Таємниці Балтійського моря: хто стоїть за підривом "Північних потоків", — думка експерта

Актуальне по темі

None 22 Березень 15:22

Окупанти готують спеціальні "військкомати" для примусової мобілізації на Донеччині

None 22 Березень 15:06

Ракетний обстріл Запоріжжя: реакція знаменитостей на терор окупантів

None 22 Березень 15:25

З Одеського порту вийшло судно, зафрахтоване ООН: куди воно прямує

None 22 Березень 15:00

Лікарні в окупації забиті росіянами: які проблеми це спричинило для цивільних

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB