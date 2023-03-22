В Укргідрометцентрі розповіли, мешканцям яких областей завтра варто очікувати справжнього тепла

Прогноз погоди на 23 березня

До України повертається справжня весна. В багатьох областях України варто очікувати теплої, проте місцями хмарної, погоди. Синоптики розповіли, де завтра, 23 березня, буде найтепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 23 березня

Завтра, 23 березня, в Україні варто очікувати теплу весняну погоду. Місцями буде хмарно з проясненнями. Невеликі опади можливі лише в Криму.

За словами синоптиків, на Одещині вночі та вранці можливий незначний туман. Крім цього, таке ж явище можливе в центральних та північно-східних областях України.

"Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря становитиме:

вночі 1-6°С, на узбережжі морів до 9°С тепла,

вдень 13-18°С, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°С тепла;

в Карпатах вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 6-11°С тепла.

Значне потепління прийде до:

Київської

Вінницької

Дніпропетровської

Одеської

Миколаївської

Запорізької

Тернопільської областей

Прогноз погоди на 23 березня

Погода на Київщині

Завтра, 23 березня, на Київщині варто очікувати хмарну та теплу погоду. Опадів синоптики не передбачають. Вітер південний — 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі 1-6°С тепла,

вдень 13-18°С тепла.

У Києві вночі буде 3-5 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до 14-16°С.

Попередження про небезпеку

Незважаючи на теплу погоду, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку та радять утриматись від походів на високогірʼя.

За їхніми словами, 23 березня буде небезпечно на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.

Попередження про небезпеку

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.