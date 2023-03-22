В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей завтра следует ожидать настоящего тепла

Прогноз погоды на 23 марта

В Украину возвращается настоящая весна. Во многих областях Украины следует ожидать теплой, но местами облачной погоды. Синоптики рассказали, где завтра, 23 марта, будет теплее всего.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 23 марта

Завтра, 23 марта, в Украине следует ожидать теплую весеннюю погоду. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны только в Крыму.

По словам синоптиков, в Одесской области ночью и утром возможен незначительный туман. Кроме того, такое же явление возможно в центральных и северо-восточных областях Украины.

"Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 1-6°С, на побережье морей до 9°С тепла,

днем 13-18°С, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°С тепла;

в Карпатах ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла.

Значительное потепление придет в:

Киевскую

Винницкую

Днепропетровскую

Одесскую

Николаевскую

Запорожскую

Тернопольскую области

Прогноз погоды на 23 марта

Погода в Киевской области

Завтра, 23 марта, в Киевской области стоит ожидать облачную и теплую погоду. Осадков синоптики не предполагают. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью 1-6°С тепла,

днем 13-18°С тепла.

В Киеве ночью будет 3-5 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-16°С.

Предупреждение об опасности

Несмотря на теплую погоду, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

По их словам, 23 марта будет опасно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасности

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.