В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей завтра следует ожидать настоящего тепла
В Украину возвращается настоящая весна. Во многих областях Украины следует ожидать теплой, но местами облачной погоды. Синоптики рассказали, где завтра, 23 марта, будет теплее всего.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине 23 марта
Завтра, 23 марта, в Украине следует ожидать теплую весеннюю погоду. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны только в Крыму.
По словам синоптиков, в Одесской области ночью и утром возможен незначительный туман. Кроме того, такое же явление возможно в центральных и северо-восточных областях Украины.
"Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 1-6°С, на побережье морей до 9°С тепла,
- днем 13-18°С, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°С тепла;
- в Карпатах ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла.
Значительное потепление придет в:
- Киевскую
- Винницкую
- Днепропетровскую
- Одесскую
- Николаевскую
- Запорожскую
- Тернопольскую области
Погода в Киевской области
Завтра, 23 марта, в Киевской области стоит ожидать облачную и теплую погоду. Осадков синоптики не предполагают. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области составит:
- ночью 1-6°С тепла,
- днем 13-18°С тепла.
В Киеве ночью будет 3-5 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-16°С.
Предупреждение об опасности
Несмотря на теплую погоду, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности и советуют воздержаться от походов на высокогорье.
По их словам, 23 марта будет опасно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.
Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.