Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей завтра следует ожидать настоящего тепла arrow

В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей завтра следует ожидать настоящего тепла

22 марта 2023 14:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 23 марта
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украину возвращается настоящая весна. Во многих областях Украины следует ожидать теплой, но местами облачной погоды. Синоптики рассказали, где завтра, 23 марта, будет теплее всего.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 23 марта

Завтра, 23 марта, в Украине следует ожидать теплую весеннюю погоду. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны только в Крыму.

По словам синоптиков, в Одесской области ночью и утром возможен незначительный туман. Кроме того, такое же явление возможно в центральных и северо-восточных областях Украины.

"Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет составлять:

  • ночью 1-6°С, на побережье морей до 9°С тепла,
  • днем 13-18°С, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°С тепла;
  • в Карпатах ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла.

Значительное потепление придет в:

  • Киевскую
  • Винницкую
  • Днепропетровскую
  • Одесскую
  • Николаевскую
  • Запорожскую
  • Тернопольскую области
Прогноз погоды на 23 марта.
Прогноз погоды на 23 марта

Погода в Киевской области

Завтра, 23 марта, в Киевской области стоит ожидать облачную и теплую погоду. Осадков синоптики не предполагают. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

  • ночью 1-6°С тепла,
  • днем 13-18°С тепла.

В Киеве ночью будет 3-5 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-16°С.

Предупреждение об опасности

Несмотря на теплую погоду, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

По их словам, 23 марта будет опасно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасности
Предупреждение об опасности

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

15:15 Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области

Новина з фото

15:01 Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов

15:00 Из Одесского порта вышло судно, зафрахтованное ООН: куда оно следует

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:59 Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования

14:50 Больницы в оккупации забиты россиянами: какие проблемы это повлекло для гражданских

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:37 Глава Авдеевской МВА Барбаш рассказал, что оккупанты еще с прошлого года пытаются окружить город

Эксклюзив

14:34Эксперт нашел неожиданный источник поставок самолетов для Украины

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Новина з відео

14:34Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

Новина з відео

14:02 Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:57 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Новина з відео

13:47 Зеленский обнародовал момент удара ракеты рф по дому в Запорожье

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

Новина з відео

12:30 Военное преступление рф: прокуратура начала расследование ракетной атаки по Одессе

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Новина з фото

12:33 Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

18:55Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Актуальное по теме

None 22 Март 15:31

"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

None 22 Март 15:26

Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

None 22 Март 15:31

Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области

None 22 Март 15:06

Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB