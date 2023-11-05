Сегодня Украину накроют дожди — синоптики рассказали, где возможны грозы
5 ноября 2023 04:50
Люди оказались под сильным дождем. Фото: РБК-Украина
Погода в Украине в воскресенье, 5 ноября, будет влажной и ветреной . В западных областях прогнозируют сильные дожди, местами возможны грозы. Температура в отдельных регионах кое-где будет достигать +15 °С. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
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По прогнозу синоптиков почти по всей Украине будет дождливая погода. В то время как в западных областях возможны еще местами грозы.
Погода в Украине 5 ноября
Температура воздуха по областям:
- центральный регион - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская - ночью +6...+7°С, днем +15...+17°С;
- западный регион - Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская - ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С;
- северный регион - Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская - ночью +3 ... +8 ° С, днем +10 ... +15 ° С;
- восточный регион - Харьковская, Донецкая, Луганская - ночью +7...+12°С, днем +10...+15°С;
- южный регион - Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым - ночью +12...+17°С, днем +17...+19°С.
Напомним, завтра, 5 ноября, по всей Украине ожидается дождливая погода. Осадки прогнозируют в западных и северных областях, местами в центральных, Запорожье и Крыму.
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