Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю 5 листопада

Люди потрапили під сильний дощ. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні у неділю, 5 листопада, буде вологою та вітряною. У західних областях прогнозують сильні дощі, подекуди можливі грози. Температура в окремих регіонах подекуди сягатиме +15 °С. Вітер переважно південно-західний, 7 - 12 м/с.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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За прогнозом синоптиків, майже по всій Україні буде дощова погода. Тоді як в західних областях можливі ще місцями грози.

Погода в Україні 5 листопада

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +6...+7°С, вдень +15...+17 °С;

— Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +6...+7°С, вдень +15...+17 °С; західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +6...+11 °С, вдень +9...+14 °С;

північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С;

східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +7...+12 °С, вдень +10...+15°С;

південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +12...+17 °С, вдень +17...+19°С.

Люди змокли через сильний дощ. Фото: ТСН

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, по всій Україні очікується дощова погода. Опади прогнозують у західних та північних областях, місцями у центральних, в Запоріжжі та Криму.