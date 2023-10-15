Погода в Украине — синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

Люди гуляют по снегопаду. Фото: Новини.LIVE

Уже с понедельника, 16 октября в Украине резко похолодает, а ориентировочно 21 октября на западе и севере страны местами уже ожидается снег.

Об этом рассказала синоптик Наталья Голеня в интервью NV.

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По прогнозам Натальи Голени, уже с начала новой недели, 16 октября, в Украине резко снизится температура воздуха. Она объяснила, что пройдет атмосферный фронт, поэтому ожидаются осадки. 20-21 октября в Украине ожидаются дожди, а уже 21-22 октября — мокрый снег.

"Нельзя сказать, что это аномалия, уже последняя декада октября, это почти обычное явление, достаточно времени, что в Украине мы уже ожидаем снег. А на высокогорье Карпат снег может быть гораздо раньше", — подытожила синоптик.

Прогноз погоди в Украине 16 октября. Фото: скриншот

Снег в Украине на этой неделе также прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег.

"Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12 градусов, на юге, крайнем востоке и в Закарпатье до +15 градусов", — уточнила Диденко.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что 16 октября в Украине столбики термометров опустятся до +7...+12°C. Холодный атмосферный фронт принесет дожди и порывистый ветер в большинство наших областей.