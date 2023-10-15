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Синоптикиня попередила українців про небезпечну погоду на завтра

15 жовтня 2023 14:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 16 жовтня — прогноз від Наталки Діденко
Сильний вітер. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 16 жовтня, в Україні значно похолодає. Стовпчики термометрів опустяться до +7...+12 °C. Холодний атмосферний фронт принесе дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 16 жовтня 

Діденко наголосила, що початок нового тижня в Україні буде з похолоданням, дощами та навіть мокрим снігом. 

"У понеділок максимальна температура повітря ледь сягатиме +7...+12 °C, на півдні — до +15 °C. Трохи тепла ще припаде на Луганщину, місцями до +20 °C", — йдеться у повідомленні. 

Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей, а в Карпатах взагалі можливий мокрий сніг.

прогноз погоди в Україні 16 жовтня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода у Києві 16 жовтня

У Києві 16 жовтня очікується дощ та різке похолодання. Температура повітря вдень сягатиме близько +10 °C.  За прогнозом Діденко, більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці, а вже вдень у понеділок опади послабшають.

"Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях — з туманами", — підбила підсумки синоптикиня. 

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Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що найближчим часом українці відчують усю силу осінніх холодів. При цьому температура і надалі буде знижуватися

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