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Синоптик предупредила украинцев об опасной погоде на завтра

15 октября 2023 14:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 16 октября — прогноз от Наталки Диденко
Сильный ветер. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 16 октября, в Украине значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до +7...+12 °C. Холодный атмосферный фронт принесет дожди и порывистый ветер в большинство наших областей.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 16 октября

Диденко подчеркнула, что начало новой недели в Украине будет с похолоданием, дождями и даже мокрым снегом.

"В понедельник максимальная температура воздуха будет едва достигать +7...+12 °C, на юге — до +15 °C. Немного тепла еще припадет на Луганскую область, местами до +20 °C", — говорится в сообщении.

Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и ветер в большинство наших областей, а в Карпатах вообще возможен мокрый снег.

прогноз погоды в Украине 16 октября
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 16 октября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 16 октября

В Киеве 16 октября ожидается дождь и резкое похолодание. Температура воздуха днем составит около +10 °C. По прогнозу Диденко, самый интенсивный дождь ожидается в столице в ближайшую ночь и утром, а уже днем в понедельник осадки ослабеют.

"Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону, будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишье — с туманами", — подытожила синоптик.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Напомним, недавно мы писали, что в ближайшее время украинцы ощутят всю силу осенних холодов. При этом температура и дальше будет снижаться.

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