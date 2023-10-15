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Синоптикиня шокувала прогнозом, коли в Україні випаде перший сніг

15 жовтня 2023 17:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — синоптики розповіли, коли випаде перший сніг
Люди гуляють під снігопадом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вже з понеділка, 16 жовтня в Україні різко похолодає, а орієнтовно 21 жовтня на заході та півночі країни місцями вже очікується сніг.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю NV.

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За прогнозами Наталії Голені, вже з початку нового тижня, 16 жовтня, в Україні різко знизиться температура повітря. Вона пояснила, що проходитиме атмосферний фронт, тому очікуються опади. 20–21 жовтня в Україні очікуються дощі, а вже 21–22 — мокрий сніг.

"Не можна сказати, що це аномалія, вже остання декада жовтня, це майже звичайне явище, досить часу, що в Україні ми вже очікуємо на сніг. А на високогір'ї Карпат сніг може бути набагато раніше", — підсумувала синоптикиня. 

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Прогноз погода в Україні 16 жовтня. Фото: скриншот

Сніг в Україні цього тижня також прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, у кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а від 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9....+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів", — уточнила Діденко.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила українців, що 16 жовтня в Україні стовпчики термометрів опустяться до +7...+12°C. Холодний атмосферний фронт принесе дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей.

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