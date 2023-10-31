Погода в Украине - прогноз от синоптиков на вторник, 31 октября

Люди под зонтиками стоят в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 31 октября, солнечная и теплая. Правда, в Закарпатье будут падать небольшие дожди. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +23°С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 31 октября

По прогнозу синоптиков, во вторник, 31 октября, в большинстве областей Украины будет тепло и солнечно. Лишь в Закарпатье небольшие дожди.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С. В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом в южный, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +19...+21°С.

пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом в южный, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +19...+21°С. В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.

Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

В Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.

облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С. В Ровенской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С. В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С. В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.

пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С. В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +15...+17°С.

Коммунальщики убирают листья. Фото: УНИАН

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +16...+18°С. В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.

облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С. В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

Южный регион Украины

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

ясно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С. В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +21...+23°С.

ясно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +21...+23°С. В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +21...+23°С.

Напомним, украинцев ждет самый теплый день в ближайшее время. В Украине будет высока температура воздуха с южными ветрами. Осадков на этой неделе не предполагается.