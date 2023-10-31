Погода в Україні — прогноз від синоптиків на вівторок, 31 жовтня

Синоптики зробили приємний прогноз на сьогодні для деяких регіонів та розповіли, де дощитиме
Погода в Україні у вівторок, 31 жовтня, сонячною та теплою. Щоправда, на Закарпатті падатимуть невеликі дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +23°С. Найтепліше буде у південних областях.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 31 жовтня
За прогнозом синоптиків, у вівторок, 31 жовтня, у більшості областей України буде тепло і сонячно. Лише на Закарпатті невеликі дощі.
Центральний регіон України
- На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
- На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний з переходом у південний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +19...+21°С.
- На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.
Західний регіон України
- На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.
- На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
- На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.
Північний регіон України
- На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
- На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.
- На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +15...+17°С.
Східний регіон України
- На Харківщині мінлива хмарність , без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +16...+18°С.
- На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.
- На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.
Південний регіон України
- На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.
- На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +21...+23°С.
- На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +21...+23°С.
Нагадаємо, на українців чекає найтепліший день найближчим часом. В Україні буде висока температура повітря з південними вітрами. Опадів цього тижня — не передбачається.
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