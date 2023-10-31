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Синоптики зробили приємний прогноз на сьогодні для деяких регіонів та розповіли, де дощитиме

31 жовтня 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на вівторок, 31 жовтня
Люди під парасолями стоять у дощ. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 31 жовтня, сонячною та теплою. Щоправда, на Закарпатті падатимуть невеликі дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +23°С. Найтепліше буде у південних областях. 

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 31 жовтня

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 31 жовтня, у більшості областей України буде тепло і сонячно. Лише на Закарпатті невеликі дощі. 

Центральний регіон України

  • На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
  • На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний з переходом у південний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +19...+21°С.
  • На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.
Люди гуляють у парку
Люди гуляють у парку. Фото: УНІАН

Західний регіон України

  • На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.
  • На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
  • На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.

Північний регіон України

  • На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
  • На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.
  • На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +15...+17°С.
Комунальники прибирають листя
Комунальники прибирають листя. Фото: УНІАН

Східний регіон України

  • На Харківщині мінлива хмарність , без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +16...+18°С.
  • На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.
  • На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.

Південний регіон України

  • На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.
  • На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +21...+23°С.
  • На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +21...+23°С.

Нагадаємо, на українців чекає найтепліший день найближчим часом. В Україні буде висока температура повітря з південними вітрами. Опадів цього тижня — не передбачається.

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