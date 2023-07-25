Человек у дороги во время дождя в Киеве. Фото: УНИАН

Сегодня, 25 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях дожди, грозы и сильный ветер.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 25 июля

Сегодня в западных, днем и северных, большинстве центральных и Одесской областях кратковременные дожди и грозы. Днем в Закарпатье и Прикарпатье — сильные дожди. На остальной территории Украины осадков не предусматривается.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что днем в западных местами в северных, центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +16-21°C, а днем — +27-32°C. На юге Одесской области ожидается +35°C, на крайнем западе Украины +24-29°C. В Карпатах ночью будет +12-17°C, днем — +20-25°C.

Погода в Украине на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области будет переменная облачность. Ночью и утром будет идти дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью +16-21°C, днем +27-32°C. В Киеве ночью +18-20°C, днем +28-30°C.

Из-за грозы синоптики объявили первый уровень опасности в Киевской области.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня в Украине будет преобладать теплая погода. Температура воздуха будет составлять +26-31°C.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных, северных и кое-где в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. В Карпатах и вокруг Карпат есть вероятность сильных ливней", — рассказала Диденко.

На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Ветер будет юго-западным, умеренным, временами порывистым до 15-20 м/с.

Прогностическая диаграмма. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды на неделю

В течение 25-26 июля на западе, севере и центре будут сильные порывы ветра 15-20 м/с, в некоторых частях страны может быть град.

Синоптики сообщают, что 27 июля почти во всех областях страны кроме востока пройдут дожди с грозами. На улице станет гораздо холоднее.

А вот в пятницу, 28 июля будет дождь и будут грозы в каждом регионе, кроме западных областей. Температура воздуха тоже станет меньше.

Напомним, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.