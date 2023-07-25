Чоловік біля дороги під час дощу у Києві. Фото: УНІАН

Сьогодні, 25 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У багатьох областях будуть дощі, грози та сильний вітер.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 25 липня

Сьогодні в західних, вдень і в північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі та грози. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті — значні дощі. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень в західних, місцями в північних, центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +16-21°C, а вдень — +27-32°C. На півдні Одеської області очікується +35°C, на крайньому заході України +24-29°C. У Карпатах вночі буде +12-17°C, вдень — +20-25°C.

Погода в Україні на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні на Київщині буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень очікується короткочасний дощ та гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі +16-21°C, вдень +27-32°C. В Києві вночі +18-20°C, вдень +28-30°C.

Через грози синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Київській області.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що сьогодні в Україні переважатиме тепла погода. Температура повітря становитиме +26-31°C.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних, північних та подекуди на Вінниччині, Черкащині, Одещині. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив", — розповіла Діденко.

На решті території України опадів не прогнозується.

Вітер буде південно-західним, помірним, часом рвучким до 15-20 м/с.

Прогностична діаграма. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди на тиждень

Упродовж 25-26 липня на заході, півночі та в центрі будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с, в деяких частинах країни може бути град.

Синоптики повідомляють, що 27 липня майже у всіх областях країни, крім сходу, пройдуть дощі з грозами. На вулиці стане значно холодніше.

А от щодо п'ятниці, то 28 липня дощитиме та будуть грози у кожному регіоні, крім західних областей. Температура повітря теж стане меншою.

Нагадаємо, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.