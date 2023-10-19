Погода в Украине — прогноз от синоптиков на четверг, 19 октября

Парень с девушкой ходить в парке с собакой. Фото: УНИАН

В четверг, 19 октября, в Украине ожидается прохладная погода. На всей территории страны практически без осадков. Правда, кратковременные дожди будут досаждать северным и восточным регионам. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах +19°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 19 октября

По прогнозам синоптиков, в четверг 19 октября средняя температура воздуха ночью будет сохраняться на уровне 0...+5°С, а днем показатели поднимутся до +9...+14°С.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С.

облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С. В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11..+13°С.

пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11..+13°С. В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

Девушка кутается в шарф. Фото: depositphotos.com

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.

пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С. В Ровенской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С. В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.

пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С. В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.

небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С. В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.

Люди гуляют в парке. Фото: depositphotos.com

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С. В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С. На Донбассе и небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.

Южный регион Украины

В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +14...+16°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +14...+16°С. В Николаевской области небольшая облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С.

небольшая облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С. В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +14...+16°С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.

По словам Натальи Диденко, 19 октября в Украине никаких серьезных осадков не ожидается. Повсюду будет преобладать сухая погода.