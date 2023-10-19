Погода в Украине — прогноз от синоптиков на четверг, 19 октября

Синоптики удивили прогнозом на сегодняшний день и предупредили о температурных колебаниях
В четверг, 19 октября, в Украине ожидается прохладная погода. На всей территории страны практически без осадков. Правда, кратковременные дожди будут досаждать северным и восточным регионам. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах +19°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 19 октября
По прогнозам синоптиков, в четверг 19 октября средняя температура воздуха ночью будет сохраняться на уровне 0...+5°С, а днем показатели поднимутся до +9...+14°С.
Центральный регион Украины
- В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С.
- В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11..+13°С.
- В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.
Западный регион Украины
- Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.
- В Ровенской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.
- В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.
Северный регион Украины
- В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.
- В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.
- В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.
Восточный регион Украины
- В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.
- В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.
- На Донбассе и небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.
Южный регион Украины
- В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +14...+16°С.
- В Николаевской области небольшая облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С.
- В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +14...+16°С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.
По словам Натальи Диденко, 19 октября в Украине никаких серьезных осадков не ожидается. Повсюду будет преобладать сухая погода.
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