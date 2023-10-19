Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 19 жовтня

Хлопець з дівчиною гуляють у парку з собакою. Фото: УНІАН

У четвер, 19 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. На всій території країни практично без опадів. Щоправда, короткочасні дощі докучатимуть північним та східним регіонам. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах +19°С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 19 жовтня

За прогнозами синоптиків, у четвер 19 жовтня, середня температура повітря вночі зберігатиметься на рівні 0...+5°С, а вдень показники піднімуться до +9...+14°С.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +11...+13°С.

хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +11...+13°С. На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11 ..+13°С.

похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11 ..+13°С. На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +13...+15°С.

Дівчина кутається у шалик. Фото: depositphotos.com

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.

похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С. На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.

мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С. У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер західний з переходом у південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.

похмуро, без опадів. Вітер західний з переходом у південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С. На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.

невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С. На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +9...+11°С.

Люди гуляють у парку. Фото: depositphotos.com

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11...+13°С.

мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11...+13°С. На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +12...+14°С.

мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +12...+14°С. На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11...+13°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +14...+16°С.

мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +14...+16°С. На Миколаївщині невелика хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С.

невелика хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С. В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +14...+16°С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.

За словами Наталки Діденко, 19 жовтня в Україні ніяких серйозних опадів не передбачається. Повсюди переважатиме суха погода.