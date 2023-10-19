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Синоптики здивували прогнозом на сьогодні і попередили про температурні коливання

19 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 19 жовтня
Хлопець з дівчиною гуляють у парку з собакою. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 19 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. На всій території країни практично без опадів. Щоправда, короткочасні дощі докучатимуть північним та східним регіонам. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах  +19°С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 19 жовтня

За прогнозами синоптиків, у четвер 19 жовтня, середня температура повітря вночі зберігатиметься на рівні 0...+5°С, а вдень показники піднімуться до +9...+14°С. 

Центральний регіон України

  • На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +11...+13°С.
  • На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11 ..+13°С.
  • На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +13...+15°С.
Дівчина кутається у шалик
Дівчина кутається у шалик. Фото: depositphotos.com

Західний регіон України

  • На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.
  • На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.
  • У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С.

Північний регіон України

  • На Київщині похмуро, без опадів. Вітер західний з переходом у південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.
  • На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.
  • На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +9...+11°С.
Люди гуляють у парку
Люди гуляють у парку. Фото: depositphotos.com

Східний регіон України

  • На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11...+13°С.
  • На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +12...+14°С.
  • На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11...+13°С.

Південний регіон України

  • На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +14...+16°С.
  • На Миколаївщині невелика хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С.
  • В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +14...+16°С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека. 

За словами Наталки Діденко, 19 жовтня в Україні ніяких серйозних опадів не передбачається. Повсюди переважатиме суха погода.

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