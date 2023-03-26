Синоптики прогнозируют сильные дожди - какой будет погода 26 марта

Во всех областях Украины пройдут дожди

Сегодня, 26 марта, украинцам следует ожидать теплой погоды. Однако во всех областях Украины синоптики прогнозируют дожди, иногда с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 26 марта

В воскресенье, 26 марта, на большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. В Карпатах кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 4-10°С тепла,

днем 13-18°С, на высокогорье Карпат около 0°С.

Синоптики прогнозируют осадки во всех областях Украины.

Погода 26 марта

Погода в Киевской области

В Киеве облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+7°C,

днем +11°…+13°C.

Погода по регионам

Почти во всех областях Украины ожидается дождь. В каких регионах будет дождь:

Во Львове облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°, +12°…+14°C, ветер западный 7-12 м/с;

В Луцке облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер западный 7-12 м/с;

В Ровно облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Тернополе облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер западный 7-12 м/с.

В Хмельницком — облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°…+6°C, днем +14°…+16°C, ветер западный 7-12 м/с;

В Ивано-Франковске — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер западный 7-12 м/с;

В Ужгороде — облачно с прояснениями, дождь, ночью +6°…+4°C, днем +11…+13°C, ветер юго-восточный 7-12 м/с;

В Черновцах облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +11°…+13°C, ветер западный 7-12 м/с;

В Виннице - облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C, днем +13°…+15°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Житомире облачно с прояснениями, дождь; ночью +9°…+7°C; днем +10°…+12°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Черкассах облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C: днем +13°…+15°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Кропивницком облачно с прояснениями, без осадков, ночью +9°…+7°C, днем +12°…+14°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Полтаве облачно с прояснениями, дождь; ночью +7°…+5°C; днем +11°…+13°C; ведер юго-западный 7-12 м/с;

В Одессе облачно с прояснениями, небольшой дождь; ночью +7°…+5°C; днем +12°…+14°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Херсоне облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; ночью +6°…+4°C; днем +11°…+13°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Николаеве - облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C; днем +12°…+14°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков; ночью +7°…+5°C, днем +13°…+15°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Сумах - облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C; днем +10°…+12°C; ветер: юго-западный 7-12 м/с;

В Харькове облачно с прояснениями, без осадков; ночью +7°…+5°C; днем +15°…+17°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;

В Днепре облачно с прояснениями, без осадков, ночью +7°…+5°C, днем +12°…+14°C, ветер юго-западный 7-12 м/с

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды. 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

"Похолодает ощутимо уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще держится более теплая погода. Температура воздуха в течение 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до минусов", — написала она.

Кроме того, Диденко пояснила, что похолодание связано с тем, что вскоре Украину накроет южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами.

Опасные гидрологические явления

26-27 марта на реке Стоход (приток Припяти) в создании поста Любешев при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки ожидается достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий района Калиновского района. И уровень опасности желтый.

26-27 марта на участке Десны Новгород-Северский — Чернигов, будет продолжаться развитие половодья с повышением уровней воды на 1-8 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский) области); на притоке Десны г. Снов в результате медленного спада половодья, будет продолжаться постепенное уменьшение затопления поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.

Предупреждение об опасности

Напомним, Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.