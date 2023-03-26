Синоптики прогнозують сильні дощі — якою буде погода 26 березня

У всіх областях України пройдуть дощі

Сьогодні, 26 березня, українцям варто очікувати теплої погоди. Проте у всіх областях України синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народний синоптик Наталя Діденко.

Погода в Україні 26 березня

У неділю, 26 березня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. У Карпатах дощ з переходом в сніг. Вітер південно-західний та західний, 5-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі 4-10°С тепла,

вдень 13-18°С, на високогір'ї Карпат близько 0°С.

Синоптики прогнозують опади у всіх областях України.



Погода 26 березня

Погода на Київщині

У Києві хмарно з проясненнями, очікуються дощі. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +9...+7°C,

вдень +11°…+13°C.

Погода по регіонах

Майже у всіх областях України очікуються дощі. В яких регіонах дощитиме:

У Львові — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°, +12°…+14°C, вітер західний 7-12 м/с;

У Луцьку — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с;

У Рівному — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Тернополі — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с.

У Хмельницькому — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +8°…+6°C, вдень +14°…+16°C, вітер західний 7-12 м/с;

В Івано-Франківську — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с;

В Ужгороді — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +6°…+4°C, вдень +11°…+13°C, вітер південно-східний 7-12 м/с;

У Чернівцях — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +11°…+13°C, вітер західний 7-12 м/с;

У Вінниці — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C, вдень +13°…+15°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Житомирі — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +9°…+7°C; вдень +10°…+12°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Черкасах — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C: вдень +13°…+15°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Кропивницькому — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +9°…+7°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Полтаві — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +7°…+5°C; вдень +11°…+13°C; відер південно-західний 7-12 м/с;

В Одесі — хмарно з проясненнями, невеликий дощ; вночі +7°…+5°C; вдень +12°…+14°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Херсоні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ; вночі +6°…+4°C; вдень +11°…+13°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Миколаєві — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C; вдень +12°…+14°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Запоріжжі — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C, вдень +13°…+15°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Сумах — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C; вдень +10°…+12°C; вітер: південно-західний 7-12 м/с;

У Харкові — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C; вдень +15°…+17°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Дніпрі — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +7°…+5°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що уже найближчими днями очікується різка зміна погоди. 28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.

"Похолоднішає відчутно вже 27 березня на заході, а на сході 28 березня ще тримається тепліша погода. Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до "мінусів", — написала вона.

Крім цього, Діденко пояснила, що похолодання пов'язане з тим, що незабаром Україну накриє південний активний циклон з районів Середземномор'я із атмосферними фронтами.

Небезпечні гідрологічні явища

26-27 березня на рiчцi Стохiд (притока Прип'яті) у створi поста Любешiв при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу очiкується досягнення позначки затоплення сiльськогосподарських угiдь, присадибних дiлянок у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий.

26-27 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Чернігів, продовжуватиметься розвиток водопілля з підвищеннями рівнів води на 1-8 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок повільного спаду водопілля, триватиме поступове зменшення затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Попередження про небезпеку

Нагадаємо, Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.