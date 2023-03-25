Прогноз погоди в Україні 26 березня — в яких областях очікувати дощ

В Укргідрометцентрі розповіли, які області України завтра "вмиються" дощами
На більшості території України 26 березня очікується тепла погода. Однак у низці областей будуть дощі, подекуди з грозами.
Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.
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Погода в Україні 26 березня
У неділю, 26 березня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. У Карпатах дощ з переходом в сніг. Вітер південно-західний та західний, 5-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі 4-10°С тепла,
- вдень 13-18°С, на високогір'ї Карпат близько 0°С.
Синоптики прогнозують опади у всіх областях України.
Якою буде погода на Київщині 26 березня
У Києві хмарно з проясненнями, очікуються дощі.
Вітер південно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9...+7°C,
- вдень +11°…+13°C.
Погода по регіонах
Майже у всіх областях України очікуються дощі. В яких регіонах дощитиме:
- У Львові — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°, +12°…+14°C, вітер західний 7-12 м/с;
- У Луцьку — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с;
- У Рівному — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Тернополі — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с.
- У Хмельницькому — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +8°…+6°C, вдень +14°…+16°C, вітер західний 7-12 м/с;
- В Івано-Франківську — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с;
- В Ужгороді — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +6°…+4°C, вдень +11°…+13°C, вітер південно-східний 7-12 м/с;
- У Чернівцях — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +11°…+13°C, вітер західний 7-12 м/с;
- У Вінниці — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C, вдень +13°…+15°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Житомирі — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +9°…+7°C; вдень +10°…+12°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Черкасах — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C: вдень +13°…+15°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Кропивницькому — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +9°…+7°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Полтаві — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +7°…+5°C; вдень +11°…+13°C; відер південно-західний 7-12 м/с;
- В Одесі — хмарно з проясненнями, невеликий дощ; вночі +7°…+5°C; вдень +12°…+14°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Херсоні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ; вночі +6°…+4°C; вдень +11°…+13°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Миколаєві — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C; вдень +12°…+14°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Запоріжжі — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C, вдень +13°…+15°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Сумах — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C; вдень +10°…+12°C; вітер: південно-західний 7-12 м/с;
- У Харкові — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C; вдень +15°…+17°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
- У Дніпрі — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +7°…+5°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
Небезпечні гідрологічні явища
- 26-27 березня на рiчцi Стохiд (притока Прип'яті) у створi поста Любешiв при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу очiкується досягнення вiдмiтки затоплення сiльськогосподарських угiдь, присадибних дiлянок у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий.
- 26-27 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Чернігів, продовжуватиметься розвиток водопілля з підвищеннями рівнів води на 1-8 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок повільного спаду водопілля, триватиме поступове зменшення затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
- 25-27 березня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (в межах Львівської та Івано-Франківської областей) та на річках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,5 м над поточними рівнями, в межах русла та без негативних наслiдкiв.
Сніголавинна небезпека
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:
25-26 березня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.