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В Укргідрометцентрі розповіли, які області України завтра "вмиються" дощами

25 березня 2023 14:59
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 26 березня — в яких областях очікувати дощ
Майже у всіх регіонах прогнозується дощ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

На більшості території України 26 березня очікується тепла погода. Однак у низці областей будуть дощі, подекуди з грозами.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру

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Погода в Україні 26 березня

У неділю, 26 березня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. У Карпатах дощ з переходом в сніг. Вітер південно-західний та західний, 5-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі 4-10°С тепла,
  • вдень 13-18°С, на високогір'ї Карпат близько 0°С.

Синоптики прогнозують опади у всіх областях України.

погода в Україні

Якою буде погода на Київщині 26 березня

У Києві хмарно з проясненнями, очікуються дощі.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +9...+7°C,
  • вдень +11°…+13°C.

погода в Києві

Погода по регіонах

Майже у всіх областях України очікуються дощі. В яких регіонах дощитиме:

  • У Львові — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°, +12°…+14°C, вітер західний 7-12 м/с;
  • У Луцьку — хмарно з проясненнями, дощ, вночі  +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с;
  • У Рівному — хмарно з проясненнями, дощ, вночі  +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Тернополі — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с.
  • У Хмельницькому — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +8°…+6°C, вдень +14°…+16°C, вітер західний 7-12 м/с;
  • В Івано-Франківську — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +10°…+12°C, вітер західний 7-12 м/с;
  • В Ужгороді — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +6°…+4°C, вдень +11°…+13°C, вітер південно-східний 7-12 м/с;
  • У Чернівцях — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +11°…+13°C, вітер західний 7-12 м/с;
  • У Вінниці — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C, вдень +13°…+15°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Житомирі — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +9°…+7°C; вдень +10°…+12°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Черкасах — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C: вдень +13°…+15°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Кропивницькому — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +9°…+7°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Полтаві — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +7°…+5°C; вдень +11°…+13°C; відер південно-західний 7-12 м/с;
  • В Одесі — хмарно з проясненнями, невеликий дощ; вночі +7°…+5°C; вдень +12°…+14°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Херсоні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ; вночі +6°…+4°C; вдень +11°…+13°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Миколаєві — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C; вдень +12°…+14°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Запоріжжі — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C, вдень +13°…+15°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Сумах — хмарно з проясненнями, дощ; вночі +8°…+6°C; вдень +10°…+12°C; вітер: південно-західний 7-12 м/с;
  • У Харкові — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C; вдень +15°…+17°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;
  • У Дніпрі — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +7°…+5°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

Небезпечні гідрологічні явища

  • 26-27 березня на рiчцi Стохiд (притока Прип'яті) у створi поста Любешiв при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу очiкується досягнення вiдмiтки затоплення сiльськогосподарських угiдь, присадибних дiлянок у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий. 
  • 26-27 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Чернігів, продовжуватиметься розвиток водопілля з підвищеннями рівнів води на 1-8 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим  затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок повільного спаду водопілля, триватиме поступове зменшення затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий. 
  • 25-27 березня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (в межах Львівської та Івано-Франківської областей) та на річках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,5 м над поточними рівнями, в межах русла та без негативних наслiдкiв.

погода в Україні

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:

25-26 березня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні. 

погода в Україні

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.

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