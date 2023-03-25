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В Укргидрометцентре рассказали, какие области Украины завтра "умоются" дождями

25 марта 2023 14:59
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 26 марта — в каких областях ожидает дождь
Почти во всех регионах прогнозируется дождь
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

На большинстве территории Украины 26 марта ожидается теплая погода. Однако в ряде областей будут дожди, кое-где с грозами.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 26 марта

В воскресенье, 26 марта, на большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. В Карпатах кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • ночью 4-10°С тепла,
  • днем 13-18°С, на высокогорье Карпат около 0°С.

Синоптики прогнозируют осадки во всех областях Украины.

погода в Украине

Какая будет погода в Киевской области 26 марта

В Киеве облачно с прояснениями, ожидаются дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9...+7°C,
  • днем +11°…+13°C.

погода в Киеве

Погода по регионам

Почти во всех областях Украины ожидается дождь. Список регионов, в которых нельзя выходить на улицу без зонта:

  • Во Львове — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°, +12°…+14°C, ветер западный 7-12 м/с;
  • В Луцке — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер западный 7-12 м/с;
  • В Ровно — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Тернополе — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер западный 7-12 м/с.
  • В Хмельницком — облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°…+6°C, днем +14°…+16°C, ветер западный 7-12 м/с;
  • В Ивано-Франковске — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +10°…+12°C, ветер западный 7-12 м/с;
  • В Ужгороде — облачно с прояснениями, дождь, ночью +6°…+4°C, днем +11…+13°C, ветер юго-восточный 7-12 м/с;
  • В Черновцах — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +11°…+13°C, ветер западный 7-12 м/с;
  • В Виннице — облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C, днем +13°…+15°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Житомире — облачно с прояснениями, дождь; ночью +9°…+7°C; днем +10°…+12°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Черкассах — облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C: днем +13°…+15°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Кропивницком — облачно с прояснениями, без осадков, ночью +9°…+7°C, днем +12°…+14°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Полтаве — облачно с прояснениями, дождь; ночью +7°…+5°C; днем +11°…+13°C; ведер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Одессе — облачно с прояснениями, небольшой дождь; ночью +7°…+5°C; днем +12°…+14°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Херсоне — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; ночью +6°…+4°C; днем +11°…+13°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Николаеве — облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C; днем +12°…+14°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Запорожье — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +7°…+5°C, днем +13°…+15°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Сумах — облачно с прояснениями, дождь; ночью +8°…+6°C; днем +10°…+12°C; ветер: юго-западный 7-12 м/с;
  • В Харькове — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +7°…+5°C; днем +15°…+17°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
  • В Днепре — облачно с прояснениями, без осадков, ночью +7°…+5°C, днем +12°…+14°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;

Опасные гидрологические явления

  • 26-27 марта на реке Стоход (приток Припяти) в создании поста Любешев при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки ожидается достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий района Калиновского района. И уровень опасности желтый.
  • 26-27 марта на участке Десны Новгород-Северский - Чернигов, будет продолжаться развитие половодья с повышением уровней воды на 1-8 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский) области); на притоке Десны р. Снов в результате медленного спада половодья, будет продолжаться постепенное уменьшение затопления поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности – оранжевый.
  • 25-27 марта, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) и на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,5 м над текущими уровнями , в пределах русла и без негативных последствий.

погода в Украине

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), сохраняется:

25-26 марта — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

погода в Украине

Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины. Данные наблюдения свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.

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