Погода в Украине сегодня, 3 ноября от Метеопрог

Человек идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине сегодня, 3 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Солнечно будет только в некоторых регионах страны. Также в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 3 ноября

Центральные области

В Винницкой области будет ясная погода и без осадков. Ветер будет переменных направлений — 5/8 м/с. Температура воздуха днем будет +12...+13 °С.

В Черкасской области ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер будет юго-восточный — 3-7 м/с. Температура воздуха — +12 °С.

В Кировоградской области будет пасмурно, но без дождей. Ветер — юго-восточный (3/6 м/с). Температура воздуха будет достигать +10 °С.

Погода в Украине 3 ноября. Фото: Meteoprog

В Полтавской области ожидается облачная погода без осадков. Ветер — переменных направлений, 3/5 м/с. Температура воздуха ожидается днем +10 °С.

В Днепропетровской области будет пасмурно, но не будет дождя. Ветер ожидается восточный — 3/6 м/с. Температура воздуха — +11 °С.

Западные области

В Львове ожидается облачная погода. Ветер — юго-восточный (6/9 м/с). Температура воздуха будет составлять +13...+14°С.

В Волынской области переменная облачность, но без дождей. Температура воздуха будет достигать +13 °С.

В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской тоже ожидается облачная погода. Температура воздуха будет составлять от +10 до +12 °С.

В Черновицкой и Закарпатской областях будет пасмурно, также могут пройти дожди. Температура воздуха — +10...+13°С.

Северные области

В Киевской и Житомирской областях 3 ноября ожидается солнечная погода. Температура воздуха — +11...+12°С. Ветер юго-восточный, 5/8 м/с.

В Черниговской и Сумской областях погода будет разной. В Чернигове будет ясно, а в Сумах ожидается облачная погода. Температура воздуха будет достигать +9...+10 °С.

Восточные области

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет облачная погода. Температура воздуха — +10...+12 °С. Ветер ожидается восточный — 3/6 м/с.

Южные области

В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях тоже будет облачная погода. Дожди пройдут в Николаеве. Температура воздуха — +10...+16 °С. Ветер будет переменных направлений (4/6 м/с).

Одесская область в этот день будет облачной, осадков не ожидается. Температура воздуха будет достигать +14 °С.

В Автономной Республике Крым тоже будет пасмурно, без дождя. Столбик термометра будет показывать +16 °С.

Напомним, синоптики сегодня, 3 ноября, предупредили об опасных порывах ветра до 20 м/с.