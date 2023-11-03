Погода в Україні сьогодні, 3 листопада від Метеопрог

Чоловік йде по вулиці під час дощу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні сьогодні, 3 листопада, очікується переважно хмарна погода. Сонячно буде лише в деяких регіонах країни. Також в деяких регіонах пройдуть значні дощі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні 3 листопада

Центральні області

У Вінницькій област буде ясна погода та без опадів. Вітер буде змінних напрямків — 5/8 м/с. Температура повітря вдень становитиме +12...+13 °С.

На Черкащині очікується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер буде південно-східний — 3-7 м/с. Температура повітря — +12 °С.

У Кіровоградській області буде похмуро, але без дощів. Вітер — південно-східний (3/6 м/с). Температура повітря сягатиме +10 °С.

Погода в Україні 3 листопада. Фото: Meteoprog

На Полтавщині очікується хмарна погода без опадів. Вітер — змінних напрямків, 3/5 м/с. Температура повітря очікується вдень +10 °С.

У Дніпропетровській області буде похмуро, але не дощитиме. Вітер очікується східний — 3/6 м/с. Температура повітря — +11 °С.

Західні області

У Львівській області очікується в цей день хмарна погода. Вітер — південно-східний (6/9 м/с). Температура повітря становитиме +13...+14 °С.

У Волинській області буде мінлива хмарність, але без дощів. Температура повітря сягатиме +13 °С.

На Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині теж очікується хмарна погода. Температура повітря становитиме від +10 до +12 °С.

У Чернівецькій та Закарпатській областях буде похмуро, також можуть пройти дощі. Температура повітря — +10...+13 °С.

Північні області

У Київській та Житомирській областях 3 листопада буде сонячна погода. Температура повітря — +11...+12 °С. Вітер — південно-східний, 5/8 м/с.

На Чернігівщині та Сумщині погода буде різною. В Чернігові буде ясно, а от в Сумах очікується хмарна погода. Температура повітря сягатиме +9...+10 °С.

Східні області

У Харківській, Донецькій та Луганській областях переважатиме хмарна погода. Температура повітря — +10...+12 °С. Вітер очікується східний — 3/6 м/с.

Південні області

На Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині теж буде хмарна погода. Дощі пройдуть у Миколаєві. Температура повітря — +10...+16 °С. Вітер буде змінних напрямків (4/6 м/с).

Одеська область в цей день буде хмарною, опадів не очікується. Температура повітря сягатиме +14 °С.

В Автономній Республіці Крим теж буде похмуро, без дощу. Стовпчик термометра показуватиме +16 °С.

Нагадаємо, синоптики сьогодні, 3 листопада, попередили про небезпечні пориви вітру до 20 м/с.