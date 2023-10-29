Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики призывают жителей ряда областей остерегаться сильных осадков сегодня arrow

Синоптики призывают жителей ряда областей остерегаться сильных осадков сегодня

29 октября 2023 04:50
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на воскресенье, 29 октября
Люди прячутся под зонтиками от дождя. Фото: catholicphilly.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 29 октября, соберет над областями облака, ясно и солнечно будет только в Донецкой и Луганской областях. Местами на севере и востоке сильные дожди. Температура воздуха сегодня ожидается около +17 °С, однако на юге будет гораздо теплее.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 29 октября

По данным синоптиков, в воскресенье, 29 октября, в Украине будет облачно, но без дождей. Осадки следует ожидать кое-где в северных и восточных областях. Ветер юго-западный с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с.

Ветер треплет девушке волосы
Ветер треплет девушке волосы. Фото: REUTERS

Температура воздуха по областям:

  • центр — Винницкая, Черкасская и Кировоградская области — ночью +8...+11 °С, днем +14...+18 °С;
  • запад — Львовская, Хмельницкая и Тернопольская — ночью +7...+11 °С, днем +14...+17 °С;
  • север — Киевская и Житомирская — ночью +8...+11 °С, днем +12...+15 °С;
  • восток — Харьковская и Луганская — ночью +8...+12 °С, днем +10...+17 °С;
  • юг — Николаевская, Херсонская и Одесская — ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.
Люди прячутся под зонтиками и теплой одеждой от дождя
Люди прячутся под зонтиками и теплой одеждой от дождя. Фото: liverpoolecho.co.uk

Напомним, что в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, в ряде областей сегодня пройдут дожди и резко похолодает.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме