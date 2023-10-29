Погода в Украине — прогноз от синоптиков на воскресенье, 29 октября

Синоптики призывают жителей ряда областей остерегаться сильных осадков сегодня
Погода в Украине в воскресенье, 29 октября, соберет над областями облака, ясно и солнечно будет только в Донецкой и Луганской областях. Местами на севере и востоке сильные дожди. Температура воздуха сегодня ожидается около +17 °С, однако на юге будет гораздо теплее.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 29 октября
По данным синоптиков, в воскресенье, 29 октября, в Украине будет облачно, но без дождей. Осадки следует ожидать кое-где в северных и восточных областях. Ветер юго-западный с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по областям:
- центр — Винницкая, Черкасская и Кировоградская области — ночью +8...+11 °С, днем +14...+18 °С;
- запад — Львовская, Хмельницкая и Тернопольская — ночью +7...+11 °С, днем +14...+17 °С;
- север — Киевская и Житомирская — ночью +8...+11 °С, днем +12...+15 °С;
- восток — Харьковская и Луганская — ночью +8...+12 °С, днем +10...+17 °С;
- юг — Николаевская, Херсонская и Одесская — ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.
Напомним, что в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, в ряде областей сегодня пройдут дожди и резко похолодает.
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