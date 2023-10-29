Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 29 жовтня

Люди ховаються під парасолями від дощу. Фото: catholicphilly.com

Погода в Україні в неділю, 29 жовтня, збере над областями хмари, ясно й сонячно буде лише в Донецькій та Луганській областях. Місцями на півночі та сході — сильні дощі. Температура повітря сьогодні очікується близько +17 °С, однак на півдні буде значно тепліше.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 29 жовтня

За даними синоптиків, у неділю, 29 жовтня, в Україні буде хмарно, однак без дощів. На опади слід чекати подекуди в північних та східних областях. Вітер південно-західний із переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Вітер куйовдить дівчині волосся. Фото: REUTERS

Температура повітря по областях:

центр — Вінницька, Черкаська й Кіровоградська області — вночі +8...+11 °С, вдень +14...+18 °С;

— вночі +8...+11 °С, вдень +14...+18 °С; захід — Львівська, Хмельницька й Тернопільська — вночі +7...+11 °С, вдень +14...+17 °С;

— вночі +7...+11 °С, вдень +14...+17 °С; північ — Київська й Житомирська — вночі +8...+11 °С, вдень +12...+15 °С;

— вночі +8...+11 °С, вдень +12...+15 °С; схід — Харківська й Луганська — вночі +8...+12 °С, вдень +10...+17 °С;

— вночі +8...+12 °С, вдень +10...+17 °С; південь — Миколаївська, Херсонська й Одеська — вночі +12...+15 °С, вдень +18...+21 °С.

Люди ховаються під парасолями та теплим одягом від дощу. Фото: liverpoolecho.co.uk

Нагадаємо, що в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Однак, за прогнозом Укргідрометцентру, в низці областей сьогодні пройдуть дощі та різко похолоднішає.