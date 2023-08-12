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Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня ждать непогоды

12 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 августа: точный прогноз
Молнии над ночной город. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На выходных в Украине ожидается погода с грозами. В большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня и выходные.

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Прогноз погоды в Украине 12 августа

По данным Укргидрометцентра, в Украине 12 августа облачно с прояснениями.

Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 — 20 м/с, днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков.

Погода в Украине 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура:

  • ночью 15 — 20°,
  • днем 23 — 28°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве и области 12 августа

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

"В Киеве в субботу есть вероятность, если заденет малый циклон, дождя с грозой в северных районах столицы. Максимально предполагается +23 градуса", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Температура по области:

  • ночью 11 — 16°,
  • днем 19 — 24°;
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура в Киеве:

  • ночью 14 — 16°,
  • днем 22 — 24°.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Опасные гидрометеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают, что ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 — 20 м/с.

Опасные гидрометеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на выходные

Синоптики отмечают, что в выходные в северных областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью 15 — 20°, днем 23 — 28°.

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25 градусов тепла.

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