Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 августа: точный прогноз

Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня ждать непогоды
На выходных в Украине ожидается погода с грозами. В большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня и выходные.
Прогноз погоды в Украине 12 августа
По данным Укргидрометцентра, в Украине 12 августа облачно с прояснениями.
Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 — 20 м/с, днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с.
Температура:
- ночью 15 — 20°,
- днем 23 — 28°.
Прогноз погоды в Киеве и области 12 августа
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
"В Киеве в субботу есть вероятность, если заденет малый циклон, дождя с грозой в северных районах столицы. Максимально предполагается +23 градуса", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Температура по области:
- ночью 11 — 16°,
- днем 19 — 24°;
Температура в Киеве:
- ночью 14 — 16°,
- днем 22 — 24°.
Опасные гидрометеорологические явления в Украине
Синоптики предупреждают, что ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 — 20 м/с.
Погода в Украине на выходные
Синоптики отмечают, что в выходные в северных областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью 15 — 20°, днем 23 — 28°.
Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25 градусов тепла.