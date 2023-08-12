Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 серпня: точний прогноз

Синоптики розповіли, в яких регіонах сьогодні очікувати негоди
На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні та вихідні.
Прогноз погоди в Україні 12 серпня
За даними Укргідрометцентру, в Україні 12 серпня буде хмарно з проясненнями.
Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 — 20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура:
- вночі 15 — 20°,
- вдень 23 — 28°.
Прогноз погоди у Києві та області 12 серпня
Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощ.
Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.
"У Києві в суботу є ймовірність, якщо зачепить малий циклон, дощу з грозою у північних районах столиці. Максимально передбачається +23 градуси", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура по області:
- вночі 11 — 16°,
- вдень 19 — 24°;
Температура у Києві:
- вночі 14 — 16°,
- вдень 22 — 24°.
Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають, що вночі 12 серпня на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 — 20 м/с.
Погода в Україні на вихідні
Синоптики зазначають, що на вихідних у північних областях місцями короточасний дощ, на решті території без опадів.
Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі 15 — 20°, вдень 23 — 28°.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25 градусів тепла.