Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 серпня: точний прогноз

Блискавки над нічним містом. Фото: depositphotos.com

На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні та вихідні.

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Прогноз погоди в Україні 12 серпня

За даними Укргідрометцентру, в Україні 12 серпня буде хмарно з проясненнями.

Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 — 20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів.

Погода в Україні 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура:

вночі 15 — 20°,

вдень 23 — 28°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві та області 12 серпня

Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощ.

Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

"У Києві в суботу є ймовірність, якщо зачепить малий циклон, дощу з грозою у північних районах столиці. Максимально передбачається +23 градуси", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура по області:

вночі 11 — 16°,

вдень 19 — 24°;

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура у Києві:

вночі 14 — 16°,

вдень 22 — 24°.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають, що вночі 12 серпня на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 — 20 м/с.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на вихідні

Синоптики зазначають, що на вихідних у північних областях місцями короточасний дощ, на решті території без опадів.

Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі 15 — 20°, вдень 23 — 28°.

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25 градусів тепла.