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Синоптики розповіли, в яких регіонах сьогодні очікувати негоди

12 серпня 2023 05:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 серпня: точний прогноз
Блискавки над нічним містом. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні та вихідні.

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Прогноз погоди в Україні 12 серпня

За даними Укргідрометцентру, в Україні 12 серпня буде хмарно з проясненнями.

Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 — 20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів.

Погода в Україні 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура:

  • вночі 15 — 20°,
  • вдень 23 — 28°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві та області 12 серпня

Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощ.

Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

"У Києві в суботу є ймовірність, якщо зачепить малий циклон, дощу з грозою у північних районах столиці. Максимально передбачається +23 градуси", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура по області:

  • вночі 11 — 16°,
  • вдень 19 — 24°;
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура у Києві:

  • вночі 14 — 16°,
  • вдень 22 — 24°.
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають, що вночі 12 серпня на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 — 20 м/с.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на вихідні

Синоптики зазначають, що на вихідних у північних областях місцями короточасний дощ, на решті території без опадів.

Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі 15 — 20°, вдень 23 — 28°.

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25 градусів тепла.

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