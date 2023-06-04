Прогноз погоды в Украине 5 июня

Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра будет жарче всего
В Украине, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода. Будет дождаться только в одной области.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какая будет погода в Украине 5 июня
Теплее всего будет в западных и южных областях. Температура воздуха ожидается от +21 до +27°С днем, ночью — от +6 до +11°С. Ветер будет переменных направлений и составляет 3-8 м/с.
В то же время синоптики отмечают, что день будет без осадков. Только в Закарпатье и в районе Карпат ожидаются маловероятные кратковременные дожди.
Какая будет погода в Киеве
В столице Украины ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Температура воздуха ночью будет +6-11°С, а днем +20-25°С.
Температура воздуха в других городах
- Луцк — +6-19°С;
- Львов — +5-17°С;
- Ужгород — +10-22°С;
- Ровно — +5-19°С;
- Тернополь — +6-17°С;
- Ивано-Франковск — +7-19°С;
- Черновцы - +8-20°С;
- Житомир — +5-19°С;
- Хмельницкий — +6-19°С;
- Винница — +6-19°С;
- Чернигов — +5-18°С;
- Черкассы — +7-19°С;
- Кропивницкий — +7-19°С;
- Николаев — +9-22°С;
- Одесса — +10-22°С;
- Херсон — +10-22°С;
- Симферополь — +13-21°С;
- Запорожье — +9-20°С;
- Днепр — +8-20°С;
- Полтава — +5-18°С;
- Суммы — +5-17°С;
- Харьков — +6-18°С;
- Донецк — +9-22°С;
- Луганск — +9-21°С.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон Xamara. Синоптик Наталья Диденко сообщила о подробностях и чего ждать от погоды.