Прогноз погоды в Украине 5 июня

В Украину надвигается жара. Фото: REUTERS

В Украине, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода. Будет дождаться только в одной области.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Теплее всего будет в западных и южных областях. Температура воздуха ожидается от +21 до +27°С днем, ночью — от +6 до +11°С. Ветер будет переменных направлений и составляет 3-8 м/с.

В то же время синоптики отмечают, что день будет без осадков. Только в Закарпатье и в районе Карпат ожидаются маловероятные кратковременные дожди.

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В столице Украины ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Температура воздуха ночью будет +6-11°С, а днем +20-25°С.

Погода в Украине 5 июня. Фото: УГЦ\Facebook

Температура воздуха в других городах

Луцк — +6-19°С;

Львов — +5-17°С;

Ужгород — +10-22°С;

Ровно — +5-19°С;

Тернополь — +6-17°С;

Ивано-Франковск — +7-19°С;

Черновцы - +8-20°С;

Житомир — +5-19°С;

Хмельницкий — +6-19°С;

Винница — +6-19°С;

Чернигов — +5-18°С;

Черкассы — +7-19°С;

Кропивницкий — +7-19°С;

Николаев — +9-22°С;

Одесса — +10-22°С;

Херсон — +10-22°С;

Симферополь — +13-21°С;

Запорожье — +9-20°С;

Днепр — +8-20°С;

Полтава — +5-18°С;

Суммы — +5-17°С;

Харьков — +6-18°С;

Донецк — +9-22°С;

Луганск — +9-21°С.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон Xamara. Синоптик Наталья Диденко сообщила о подробностях и чего ждать от погоды.