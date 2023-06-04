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Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра будет жарче всего

4 июня 2023 21:52
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Козюк Татьяна
редактор
Прогноз погоды в Украине 5 июня
В Украину надвигается жара. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода. Будет дождаться только в одной области.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Украине 5 июня

Теплее всего будет в западных и южных областях. Температура воздуха ожидается от +21 до +27°С днем, ночью — от +6 до +11°С. Ветер будет переменных направлений и составляет 3-8 м/с.

В то же время синоптики отмечают, что день будет без осадков. Только в Закарпатье и в районе Карпат ожидаются маловероятные кратковременные дожди.

Какая будет погода в Киеве

В столице Украины ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Температура воздуха ночью будет +6-11°С, а днем +20-25°С.

Погода в Украине 5 июня. Фото: УГЦ\Facebook

Температура воздуха в других городах

  • Луцк — +6-19°С;
  • Львов — +5-17°С;
  • Ужгород — +10-22°С;
  • Ровно — +5-19°С;
  • Тернополь — +6-17°С;
  • Ивано-Франковск — +7-19°С;
  • Черновцы - +8-20°С;
  • Житомир — +5-19°С;
  • Хмельницкий — +6-19°С;
  • Винница — +6-19°С;
  • Чернигов — +5-18°С;
  • Черкассы — +7-19°С;
  • Кропивницкий — +7-19°С;
  • Николаев — +9-22°С;
  • Одесса — +10-22°С;
  • Херсон — +10-22°С;
  • Симферополь — +13-21°С;
  • Запорожье — +9-20°С;
  • Днепр — +8-20°С;
  • Полтава — +5-18°С;
  • Суммы — +5-17°С;
  • Харьков — +6-18°С;
  • Донецк — +9-22°С;
  • Луганск — +9-21°С.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон Xamara. Синоптик Наталья Диденко сообщила о подробностях и чего ждать от погоды.

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