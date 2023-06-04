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Народна синоптикиня розповіла, яку погоду в Україну завтра принесе антициклон Xamara

4 червня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 5 червня - що принесе завтра антициклон Xamara
Прогноз погоди на 5 червня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україну насувається антициклон Xamara. Так, у понеділок, 5 червня, очікується суха малохмарна погода.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Якою буде погода в Україні

Найтепліше буде:

  • у західних областях та південній частині України +23…+26 градусів;
  • на решті території країни очікується +20…+24 градуси;
  • на північному сході місцями буде +18…+21 градус;
  • у Києві буде +23 градуси.

Наталія Діденко уточнила, що на Закарпатті, в районі Карпат та північних регіонах очікуються малоймовірні короткочасні дощі.

"Найближчими днями дощі можливі в західних областях та місцями на півночі України. Решта територій буде в сухій поки погоді", — зазначила вона.

Погода в Україні на 5 червня
Мапа погоди в Україні на 5 червня. Фото: Наталія Діденко

Нагадаємо, що нові дані від Китайського національного кліматичного центру показують, що у багатьох регіонах країни було побито травневі температурні рекорди. З 446 спостережних точок більшість повідомила про безпрецедентні для травня температури.

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