Погода в Україні на 5 червня - що принесе завтра антициклон Xamara

Народна синоптикиня розповіла, яку погоду в Україну завтра принесе антициклон Xamara
В Україну насувається антициклон Xamara. Так, у понеділок, 5 червня, очікується суха малохмарна погода.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода в Україні
Найтепліше буде:
- у західних областях та південній частині України +23…+26 градусів;
- на решті території країни очікується +20…+24 градуси;
- на північному сході місцями буде +18…+21 градус;
- у Києві буде +23 градуси.
Наталія Діденко уточнила, що на Закарпатті, в районі Карпат та північних регіонах очікуються малоймовірні короткочасні дощі.
"Найближчими днями дощі можливі в західних областях та місцями на півночі України. Решта територій буде в сухій поки погоді", — зазначила вона.
Нагадаємо, що нові дані від Китайського національного кліматичного центру показують, що у багатьох регіонах країни було побито травневі температурні рекорди. З 446 спостережних точок більшість повідомила про безпрецедентні для травня температури.