Погода в Украине на 5 июня - что принесет завтра антициклон Xamara

Прогноз погоды на 5 июня. Фото: Новини.LIVE

На Украину надвигается антициклон Xamara. Так, в понедельник, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего будет:

в западных областях и южной части Украины +23…+26 градусов;

на остальной территории страны ожидается +20…+24 градусов;

на северо-востоке местами будет +18…+21 градуса;

в Киеве будет +23 градуса.

Наталья Диденко уточнила, что на Закарпатье, в районе Карпат и в северных регионах ожидаются маловероятные кратковременные дожди.

"В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и местами на севере Украины. Остальная территория будет в сухой пока погоде", — указала она.

Карта погоды в Украине на 5 июня. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что новые данные от Китайского национального климатического центра показывают, что во многих регионах страны были побиты майские температурные рекорды. Из 446 наблюдательных точек, большинство сообщило о беспрецедентных для мая температурах.