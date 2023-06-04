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Народный синоптик рассказала, какую погоду в Украину завтра принесет антициклон Xamara

4 июня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 5 июня - что принесет завтра антициклон Xamara
Прогноз погоды на 5 июня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На Украину надвигается антициклон Xamara. Так, в понедельник, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Какой будет погода в Украине

Теплее всего будет:

  • в западных областях и южной части Украины +23…+26 градусов;
  • на остальной территории страны ожидается +20…+24 градусов;
  • на северо-востоке местами будет +18…+21 градуса;
  • в Киеве будет +23 градуса.

Наталья Диденко уточнила, что на Закарпатье, в районе Карпат и в северных регионах ожидаются маловероятные кратковременные дожди.

"В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и местами на севере Украины. Остальная территория будет в сухой пока погоде", — указала она.

Погода в Украине на 5 июня
Карта погоды в Украине на 5 июня. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что новые данные от Китайского национального климатического центра показывают, что во многих регионах страны были побиты майские температурные рекорды. Из 446 наблюдательных точек, большинство сообщило о беспрецедентных для мая температурах.

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