Погода в Украине на 5 июня - что принесет завтра антициклон Xamara

Народный синоптик рассказала, какую погоду в Украину завтра принесет антициклон Xamara
На Украину надвигается антициклон Xamara. Так, в понедельник, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в Украине
Теплее всего будет:
- в западных областях и южной части Украины +23…+26 градусов;
- на остальной территории страны ожидается +20…+24 градусов;
- на северо-востоке местами будет +18…+21 градуса;
- в Киеве будет +23 градуса.
Наталья Диденко уточнила, что на Закарпатье, в районе Карпат и в северных регионах ожидаются маловероятные кратковременные дожди.
"В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и местами на севере Украины. Остальная территория будет в сухой пока погоде", — указала она.
Напомним, что новые данные от Китайского национального климатического центра показывают, что во многих регионах страны были побиты майские температурные рекорды. Из 446 наблюдательных точек, большинство сообщило о беспрецедентных для мая температурах.