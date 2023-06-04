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Синоптики розповіли, в яких областях України завтра буде найспекотніше

4 червня 2023 21:52
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Козюк Тетяна
редактор
Прогноз погоди в Україні 5 червня
В Україну насувається спека. Фото: REUTERS
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Козюк Тетяна
редактор

В Україні, 5 червня, очікується суха малохмарна погода. Дощитиме лише у одній області.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.  

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Якою буде погода в Україні 5 червня

Найтепліше буде у західних та південних областях. Температура повітря очікується від +21 до +27°С вдень, вночі — від +6 до +11°С. Вітер буде змінних напрямків і становить 3-8 м/с.

Водночас, синоптики зазначають, що день буде без опадів. Лише на Закарпатті та в районі Карпат очікуються малоймовірні короткочасні дощі.

Якою буде погода у Києві

В столиці України очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Температура повітря вночі буде +6-11°С, а вдень — +20-25 °С. 

Погода в Україні 5 червня. Фото: УГЦ\Facebook

Температура повітря в інших містах

  • Луцьк — +6-19°С;
  • Львів — +5-17°С;
  • Ужгород — +10-22°С;
  • Рівне — +5-19°С;
  • Тернопіль — +6-17°С;
  • Івано-Франківськ — +7-19°С;
  • Чернівці — +8-20°С;
  • Житомир — +5-19°С;
  • Хмельницький — +6-19°С;
  • Вінниця — +6-19°С;
  • Чернігів — +5-18°С;
  • Черкаси — +7-19°С;
  • Кропивницький — +7-19°С;
  • Миколаїв — +9-22°С;
  • Одеса — +10-22°С;
  • Херсон — +10-22°С;
  • Сімферополь — +13-21°С;
  • Запоріжжя — +9-20°С;
  • Дніпро — +8-20°С;
  • Полтава — +5-18°С;
  • Суми — +5-17°С;
  • Харків — +6-18°С;
  • Донецьк — +9-22°С;
  • Луганськ — +9-21°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон Xamara. Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про подробиці та чого очікувати від погоди. 

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