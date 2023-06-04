Прогноз погоди в Україні 5 червня

В Україну насувається спека. Фото: REUTERS

В Україні, 5 червня, очікується суха малохмарна погода. Дощитиме лише у одній області.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Найтепліше буде у західних та південних областях. Температура повітря очікується від +21 до +27°С вдень, вночі — від +6 до +11°С. Вітер буде змінних напрямків і становить 3-8 м/с.

Водночас, синоптики зазначають, що день буде без опадів. Лише на Закарпатті та в районі Карпат очікуються малоймовірні короткочасні дощі.

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В столиці України очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Температура повітря вночі буде +6-11°С, а вдень — +20-25 °С.

Погода в Україні 5 червня. Фото: УГЦ\Facebook

Температура повітря в інших містах

Луцьк — +6-19°С;

Львів — +5-17°С;

Ужгород — +10-22°С;

Рівне — +5-19°С;

Тернопіль — +6-17°С;

Івано-Франківськ — +7-19°С;

Чернівці — +8-20°С;

Житомир — +5-19°С;

Хмельницький — +6-19°С;

Вінниця — +6-19°С;

Чернігів — +5-18°С;

Черкаси — +7-19°С;

Кропивницький — +7-19°С;

Миколаїв — +9-22°С;

Одеса — +10-22°С;

Херсон — +10-22°С;

Сімферополь — +13-21°С;

Запоріжжя — +9-20°С;

Дніпро — +8-20°С;

Полтава — +5-18°С;

Суми — +5-17°С;

Харків — +6-18°С;

Донецьк — +9-22°С;

Луганськ — +9-21°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон Xamara. Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про подробиці та чого очікувати від погоди.