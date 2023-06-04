Прогноз погоди в Україні 5 червня

Синоптики розповіли, в яких областях України завтра буде найспекотніше
В Україні, 5 червня, очікується суха малохмарна погода. Дощитиме лише у одній області.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода в Україні 5 червня
Найтепліше буде у західних та південних областях. Температура повітря очікується від +21 до +27°С вдень, вночі — від +6 до +11°С. Вітер буде змінних напрямків і становить 3-8 м/с.
Водночас, синоптики зазначають, що день буде без опадів. Лише на Закарпатті та в районі Карпат очікуються малоймовірні короткочасні дощі.
Якою буде погода у Києві
В столиці України очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Температура повітря вночі буде +6-11°С, а вдень — +20-25 °С.
Температура повітря в інших містах
- Луцьк — +6-19°С;
- Львів — +5-17°С;
- Ужгород — +10-22°С;
- Рівне — +5-19°С;
- Тернопіль — +6-17°С;
- Івано-Франківськ — +7-19°С;
- Чернівці — +8-20°С;
- Житомир — +5-19°С;
- Хмельницький — +6-19°С;
- Вінниця — +6-19°С;
- Чернігів — +5-18°С;
- Черкаси — +7-19°С;
- Кропивницький — +7-19°С;
- Миколаїв — +9-22°С;
- Одеса — +10-22°С;
- Херсон — +10-22°С;
- Сімферополь — +13-21°С;
- Запоріжжя — +9-20°С;
- Дніпро — +8-20°С;
- Полтава — +5-18°С;
- Суми — +5-17°С;
- Харків — +6-18°С;
- Донецьк — +9-22°С;
- Луганськ — +9-21°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон Xamara. Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про подробиці та чого очікувати від погоди.