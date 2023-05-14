Какая будет погода в Украине 14 мая

Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня погода порадует солнышком
14 мая по всей Украине будет переменная облачность. В некоторых частях страны ожидается дождь, но температура воздуха продолжает повышаться.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Мета.
Погода в Украине 14 мая
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью осадков не ожидается. Днем на Левобережье Украины, Волынской, Ровенской области и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью будет +6-11°С, а на побережье морей +10-15°С. Днем следует ожидать +19-24°С.
В Карпатах ночью от +4 до -1°С, а днем +11-16°С.
Прогноз погоды в Киеве и области на 14 мая
Синоптики рассказали, что сегодня ожидается переменная облачность. Осадков в Киевской области не будет.
Ветер северо-западный, 3-5 м/с.
Температура воздуха по области ночью +6-11°С, днем +19-24°С. В Киеве ночью +9-11°С, днем +21-23°С.
Прогноз погоды в городах Украины
Температура по городам:
- в Харькове ночью +10-12°С, днем +16-21°С;
- в Днепре ночью +10-13°С, днем +17-21°С;
- в Одессе ночью +12-13°С, днем +17-20°С;
- в Кропивницком ночью +11-14°С, днем +17-20°С;
- в Черкассах ночью +11-12°С, днем +17-21°С;
- в Тернополе ночью +7-8°С, днем +14-17°С;
- во Львове ночью +6-7°С, днем +13-17°С;
- в Ужгороде +6-12°С, днем +16-19°С.
Напомним, что на выходные 13-14 мая в Украине наконец-то будет тепло, без заморозков. Ожидается +17...+24 градуса.