Якою буде погода в Україні 14 травня

Пара відпочиває під сакурами в парку в Києві. Фото: Новини.LIVE

14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Мета.

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Погода в Україні 14 травня

За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі опадів не передбачається. Вдень на Лівобережжі України, у Волинський, Рівненській області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі буде +6-11°С, а на узбережжі морів — +10-15°С. Вдень варто очікувати +19-24°С.

У Карпатах вночі від +4°С до -1°С, а вдень +11-16°С.

Погода в Україні 14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області на 14 травня

Синоптики розповіли, що сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів на Київщині не буде.

Вітер північно-західний, 3-5 м/с.

Температура повітря по області вночі +6-11°С, вдень +19-24°С. У Києві вночі +9-11°С, вдень +21-23°С.

Прогноз погоди в містах України

Температура по містах:

у Харкові вночі +10-12°С, вдень + 16-21°С;

у Дніпрі вночі +10-13°С, вдень +17-21°С;

в Одесі вночі +12-13°С, вдень +17-20°С;

у Кропивницькому вночі +11-14°С, вдень + 17-20°С;

у Черкасах вночі +11-12°С, вдень +17-21°С;

у Тернополі вночі +7-8°С, вдень +14-17°С;

у Львові вночі +6-7°С, вдень +13-17°С;

в Ужгороді +6-12°С, вдень +16-19°С.

Нагадаємо, що на вихідні 13-14 травня в Україні нарешті буде тепло, без заморозків. Очікується +17...+24 градуси.