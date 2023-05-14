Якою буде погода в Україні 14 травня

Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні погода порадує сонечком
14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Мета.
Погода в Україні 14 травня
За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі опадів не передбачається. Вдень на Лівобережжі України, у Волинський, Рівненській області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, а також гроза.
Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі буде +6-11°С, а на узбережжі морів — +10-15°С. Вдень варто очікувати +19-24°С.
У Карпатах вночі від +4°С до -1°С, а вдень +11-16°С.
Прогноз погоди в Києві та області на 14 травня
Синоптики розповіли, що сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів на Київщині не буде.
Вітер північно-західний, 3-5 м/с.
Температура повітря по області вночі +6-11°С, вдень +19-24°С. У Києві вночі +9-11°С, вдень +21-23°С.
Прогноз погоди в містах України
Температура по містах:
- у Харкові вночі +10-12°С, вдень + 16-21°С;
- у Дніпрі вночі +10-13°С, вдень +17-21°С;
- в Одесі вночі +12-13°С, вдень +17-20°С;
- у Кропивницькому вночі +11-14°С, вдень + 17-20°С;
- у Черкасах вночі +11-12°С, вдень +17-21°С;
- у Тернополі вночі +7-8°С, вдень +14-17°С;
- у Львові вночі +6-7°С, вдень +13-17°С;
- в Ужгороді +6-12°С, вдень +16-19°С.
Нагадаємо, що на вихідні 13-14 травня в Україні нарешті буде тепло, без заморозків. Очікується +17...+24 градуси.