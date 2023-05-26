Люди под зонтиком прячутся от сильного дождя. Фото: google.com

Сегодня, 26 мая, ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременные дожди, возможно, даже грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 26 мая

Сегодня наблюдается переменная облачность. В южных, центральных и восточных областях ожидаются дожди и даже грозы.

Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха в Украине ожидается ночью +11-16°С; днем +21-26°С.

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в столице без осадков, но по области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Возможно, даже гроза.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха в Киевской области ожидается ночью +11-16°С; днем +21-26°С. В столице ночью +13-15°, днем +24-26°С.

Прогноз погоды по областям

Сегодня прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь во Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областях. Осадков не будет только в Ровенской и Ивано-Франковской области.

Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11-15°С, днем +20-25°С.

В Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской области ожидается небольшая облачность, без осадков. В Луганской и Донбассе облачно, тоже без дождя.

Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью +11-17°С, днем +21-26°С.

В Запорожье, Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью +11-17°С, днем +21-26°С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: Скриншот

Напомним, что 25-29 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада ожидается затопление пониженных участков в ряде населенных пунктов.