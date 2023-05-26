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Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні очікувати дощі з грозами

26 травня 2023 06:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 26 травня
Люди під парасолею ховаються від сильного дощу. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 травня, очікується мінлива хмарність. Місцями прогнозують короткочасні дощі, можливо навіть грози. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 26 травня

Сьогодні спостерігається мінлива хмарність. У південних, центральних та східних областях очікуються дощі і навіть грози.

Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні очікується вночі +11-16°С; вдень +21-26°С.

Прогноз погоди на Київщині

Сьогодні в столиці буде без опадів, але по області вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Можливо навіть гроза.

Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря по Київщині очікується вночі +11-16°С; вдень +21-26°С. У столиці — вночі +13-15°, вдень +24-26°С.

Прогноз погоди по областях

Сьогодні прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ у Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях. Опадів не буде лише на Рівненщині та Івано-Франківщині. 

Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +11-15°С, вдень +20-25°С.

На Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині очікується невелика хмарність, без опадів. На Луганщині та Донеччині хмарно, теж без дощу.

Вітер змінних напрямків, 1-5 м/с. Температура повітря вночі +11-17°С, вдень +21-26°С.

На Запоріжжі,  Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 1-5 м/с. Температура повітря вночі +11-17°С, вдень +21-26°С.

Прогноз погоди по Україні. Фото: Скріншот

Нагадаємо, що 25-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду очікується затоплення понижених ділянок у низці населених пунктів.

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