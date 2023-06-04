Погода в Украине на 4 июня.

Синоптики рассказали, в каких областях Украины будут порывы ветра
Сегодня, 4 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 4 июня
Сегодня ветер северо-восточный, а в западных областях с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Ночью на юго-востоке Украины местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +4-9°, в южной, юго-восточной частях и Закарпатье +9-14°. Днем ожидается +17-22 °, а на юге и Закарпатье до +25 °.
Прогноз погоды в Киевской области
Синоптики рассказали, что сегодня переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью +7-9°, днем +18-20°; в Киевской области — ночью +4-9°, днем +17-22°.
Погода по городам Украины 4 июня
- Луцк - +6-19 ° С;
- Львов - +5-17 ° С;
- Ужгород - +10-22 ° С;
- Ровно - +5-19 ° С;
- Тернополь - +6-17 ° С;
- Ивано-Франковск - +7-19 ° С;
- Черновцы - +8-20 ° С;
- Житомир - +5-19 ° С;
- Хмельницкий - +6-19 ° С;
- Винница - +6-19 ° С;
- Чернигов - +5-18 ° С;
- Черкассы - +7-19 ° С;
- Кропивницкий - +7-19 ° С;
- Николаев - +9-22 ° С;
- Одесса - +10-22 ° С;
- Херсон - +10-22 ° С;
- Симферополь - +13-21 ° С;
- Запорожье - +9-20 ° С;
- Днепр - +8-20 ° С;
- Полтава - +5-18 ° С;
- Суммы - +5-17 ° С;
- Харьков - +6-18 ° С;
- Донецк - +9-22 ° С;
- Луганск - +9-21°С.
Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на здоровье человека. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.