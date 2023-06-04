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Синоптики рассказали, в каких областях Украины будут порывы ветра

4 июня 2023 07:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 4 июня.
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 4 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 4 июня

Сегодня ветер северо-восточный, а в западных областях с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Ночью на юго-востоке Украины местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +4-9°, в южной, юго-восточной частях и Закарпатье +9-14°. Днем ожидается +17-22 °, а на юге и Закарпатье до +25 °.

Прогноз погоды на 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Синоптики рассказали, что сегодня переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +7-9°, днем +18-20°; в Киевской области — ночью +4-9°, днем +17-22°.

Погода по городам Украины 4 июня

  • Луцк - +6-19 ° С;
  • Львов - +5-17 ° С;
  • Ужгород - +10-22 ° С;
  • Ровно - +5-19 ° С;
  • Тернополь - +6-17 ° С;
  • Ивано-Франковск - +7-19 ° С;
  • Черновцы - +8-20 ° С;
  • Житомир - +5-19 ° С;
  • Хмельницкий - +6-19 ° С;
  • Винница - +6-19 ° С;
  • Чернигов - +5-18 ° С;
  • Черкассы - +7-19 ° С;
  • Кропивницкий - +7-19 ° С;
  • Николаев - +9-22 ° С;
  • Одесса - +10-22 ° С;
  • Херсон - +10-22 ° С;
  • Симферополь - +13-21 ° С;
  • Запорожье - +9-20 ° С;
  • Днепр - +8-20 ° С;
  • Полтава - +5-18 ° С;
  • Суммы - +5-17 ° С;
  • Харьков - +6-18 ° С;
  • Донецк - +9-22 ° С;
  • Луганск - +9-21°С.
Погода в Украине 4 июня. Фото: Meteoprog

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на здоровье человека. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

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