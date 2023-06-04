Погода в Украине на 4 июня.

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 4 июня

Сегодня ветер северо-восточный, а в западных областях с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Ночью на юго-востоке Украины местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +4-9°, в южной, юго-восточной частях и Закарпатье +9-14°. Днем ожидается +17-22 °, а на юге и Закарпатье до +25 °.

Прогноз погоды на 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Синоптики рассказали, что сегодня переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +7-9°, днем +18-20°; в Киевской области — ночью +4-9°, днем +17-22°.

Погода по городам Украины 4 июня

Луцк - +6-19 ° С;

Львов - +5-17 ° С;

Ужгород - +10-22 ° С;

Ровно - +5-19 ° С;

Тернополь - +6-17 ° С;

Ивано-Франковск - +7-19 ° С;

Черновцы - +8-20 ° С;

Житомир - +5-19 ° С;

Хмельницкий - +6-19 ° С;

Винница - +6-19 ° С;

Чернигов - +5-18 ° С;

Черкассы - +7-19 ° С;

Кропивницкий - +7-19 ° С;

Николаев - +9-22 ° С;

Одесса - +10-22 ° С;

Херсон - +10-22 ° С;

Симферополь - +13-21 ° С;

Запорожье - +9-20 ° С;

Днепр - +8-20 ° С;

Полтава - +5-18 ° С;

Суммы - +5-17 ° С;

Харьков - +6-18 ° С;

Донецк - +9-22 ° С;

Луганск - +9-21°С.

Погода в Украине 4 июня. Фото: Meteoprog

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на здоровье человека. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.