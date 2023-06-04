Погода в Україні на 4 червня

Синоптики розповіли, в яких областях України будуть пориви вітру
Сьогодні, 4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 4 червня
Сьогодні вітер північно-східний, а у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі на південному сході України місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті +9-14°. Вдень очікується +17-22°, а на півдні та Закарпатті до +25°.
Прогноз погоди в Київській області
Синоптики розповіли, що сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря у Києві вночі +7-9°, вдень +18-20°; на Київщині — вночі +4-9°, вдень +17-22°.
Погода по містах України 4 червня
- Луцьк — +6-19°С;
- Львів — +5-17°С;
- Ужгород — +10-22°С;
- Рівне — +5-19°С;
- Тернопіль — +6-17°С;
- Івано-Франківськ — +7-19°С;
- Чернівці — +8-20°С;
- Житомир — +5-19°С;
- Хмельницький — +6-19°С;
- Вінниця — +6-19°С;
- Чернігів — +5-18°С;
- Черкаси — +7-19°С;
- Кропивницький — +7-19°С;
- Миколаїв — +9-22°С;
- Одеса — +10-22°С;
- Херсон — +10-22°С;
- Сімферополь — +13-21°С;
- Запоріжжя — +9-20°С;
- Дніпро — +8-20°С;
- Полтава — +5-18°С;
- Суми — +5-17°С;
- Харків — +6-18°С;
- Донецьк — +9-22°С;
- Луганськ — +9-21°С.
Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.