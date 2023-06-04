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Синоптики розповіли, в яких областях України будуть пориви вітру

4 червня 2023 07:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 4 червня
Чоловік із парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 4 червня

Сьогодні вітер північно-східний, а у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі на південному сході України місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті +9-14°. Вдень очікується +17-22°, а на півдні та Закарпатті до +25°.

Прогноз погоди на 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Синоптики розповіли, що сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вночі +7-9°, вдень +18-20°; на Київщині — вночі +4-9°, вдень +17-22°.

Погода по містах України 4 червня

  • Луцьк — +6-19°С;
  • Львів — +5-17°С;
  • Ужгород — +10-22°С;
  • Рівне — +5-19°С;
  • Тернопіль — +6-17°С;
  • Івано-Франківськ — +7-19°С;
  • Чернівці — +8-20°С;
  • Житомир — +5-19°С;
  • Хмельницький — +6-19°С;
  • Вінниця — +6-19°С;
  • Чернігів — +5-18°С;
  • Черкаси — +7-19°С;
  • Кропивницький — +7-19°С;
  • Миколаїв — +9-22°С;
  • Одеса — +10-22°С;
  • Херсон — +10-22°С;
  • Сімферополь — +13-21°С;
  • Запоріжжя — +9-20°С;
  • Дніпро — +8-20°С;
  • Полтава — +5-18°С;
  • Суми — +5-17°С;
  • Харків — +6-18°С;
  • Донецьк — +9-22°С;
  • Луганськ — +9-21°С.
Погода в Україні 4 червня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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