Погода в Україні на 4 червня

Чоловік із парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 4 червня

Сьогодні вітер північно-східний, а у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі на південному сході України місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті +9-14°. Вдень очікується +17-22°, а на півдні та Закарпатті до +25°.

Прогноз погоди на 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Синоптики розповіли, що сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вночі +7-9°, вдень +18-20°; на Київщині — вночі +4-9°, вдень +17-22°.

Погода по містах України 4 червня

Луцьк — +6-19°С;

Львів — +5-17°С;

Ужгород — +10-22°С;

Рівне — +5-19°С;

Тернопіль — +6-17°С;

Івано-Франківськ — +7-19°С;

Чернівці — +8-20°С;

Житомир — +5-19°С;

Хмельницький — +6-19°С;

Вінниця — +6-19°С;

Чернігів — +5-18°С;

Черкаси — +7-19°С;

Кропивницький — +7-19°С;

Миколаїв — +9-22°С;

Одеса — +10-22°С;

Херсон — +10-22°С;

Сімферополь — +13-21°С;

Запоріжжя — +9-20°С;

Дніпро — +8-20°С;

Полтава — +5-18°С;

Суми — +5-17°С;

Харків — +6-18°С;

Донецьк — +9-22°С;

Луганськ — +9-21°С.

Погода в Україні 4 червня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.