Женщина под зонтиком в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июня, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. На остальных территориях без осадков.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 16 июня

Сегодня в западных областях будет облачно с прояснениями, возможны умеренные, а местами сильные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью будет +10-15°, а днем +18-23° (на высокогорье Карпат ночью +6-11°, днем +12-15°).

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем на юго-востоке страны, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха ночью +13-18°, днем +23-28°.

Погода в Украине 16 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность, однако без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью +13-18°, днем +23-28°. А в Киеве ночью +15-17°, днем +26-28°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

В западных областях завтра предусматривается похолодание до +17-22°, в Хмельницкой и Тернопольской будет немного выше — +20-24°.

Почти жара в южной части — +24-29°. В восточных областях — +22-25°. В северной части и в центральных областях — +23-27°.

Дожди с грозами и иногда даже сильные ливни сегодня пройдут в западных областях Украины. Особое предупреждение туристам, собравшимся в горы.

Местами локальные дожди предполагаются на востоке, в Приазовье.

Погода в Украине 16 июня. Фото: meteopost.com

Напомним, что 16-18 июня в большинстве центральных, южных, Ровенской, Сумской областях и 17-18 июня в Донецкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.