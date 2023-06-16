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Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні різко зміниться погода

16 червня 2023 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 16 червня
Жінка під парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 16 червня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. На решті територій без опадів. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 16 червня

Сьогодні у західних областях буде хмарно з проясненнями, можливі помірні, а місцями значні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних областях вночі буде +10-15°, а вдень +18-23° (на високогір'ї Карпат вночі +6-11°, вдень +12-15°).

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на південному сході країни, Житомирщині та Вінниччині місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, а температура повітря вночі +13-18°, вдень +23-28°.

Погода в Україні 16 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Сьогодні на Київщині очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі +13-18°, вдень +23-28°. А в Києві вночі +15-17°, вдень +26-28°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У західних областях завтра передбачається похолодання до +17-22°, на Хмельниччині та Тернопільщині буде трохи вище — +20-24°.

Майже спека у південній частині — +24-29°. У східних областях — +22-25°. У північній частині та в центральних областях — +23-27°.

Дощі з грозами й подекуди навіть сильні зливи сьогодні пройдуть в західних областях України. Особливе попередження туристам, які зібралися в гори.

Місцями локальні дощі передбачаються на сході, в Приазов'ї.

Погода в Україні 16 червня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, що 16-18 червня у більшості центральних, південних, Рівненській, Сумській областях і 17-18 червня в Донецькій переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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