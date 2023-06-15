Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, які області завтра оминуть дощі та чи буде тепло arrow

Синоптики розповіли, які області завтра оминуть дощі та чи буде тепло

15 червня 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 16 червня — в яких регіонах завтра потепліє
Люди гуляють у ботсаду в Києві. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У п'ятницю, 16 червня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. На решті територій без опадів. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 16 червня

Синоптики прогнозують, що 16 червня у західних областях буде хмарно з проясненнями, можливі помірні, а місцями значні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних областях вночі буде 10-15°, а вдень 18-23° (на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 12-15°).

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на південному сході країни, Житомирщині та Вінниччині місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, а температура повітря вночі 13-18°, вдень 23-28°.

погода в Україні
Погода в Україні 16 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 16 червня у Київській області

Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі 13-18°, вдень 23-28°. А в Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Пожежна небезпека в Україні 16 червня

В Укргідрометцентрі попередили, що впродовж дня 15 червня у Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївські, а 16-18 червня у більшості центральних, південних, Рівненській, Сумській і 17-18 червня і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода в Україні
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр
погода в Україні
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Упродовж 16-19 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (III рівень небезпеки — червоний).

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів  у  Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

Також протягом 16-17 червня на річках басейнів Прута і Сірета очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м.

погода в Україні
Гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB