Погода в Україні 16 червня — в яких регіонах завтра потепліє

Люди гуляють у ботсаду в Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 16 червня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. На решті територій без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 червня

Синоптики прогнозують, що 16 червня у західних областях буде хмарно з проясненнями, можливі помірні, а місцями значні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних областях вночі буде 10-15°, а вдень 18-23° (на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 12-15°).

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на південному сході країни, Житомирщині та Вінниччині місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, а температура повітря вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Погода в Україні 16 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 16 червня у Київській області

Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі 13-18°, вдень 23-28°. А в Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Пожежна небезпека в Україні 16 червня

В Укргідрометцентрі попередили, що впродовж дня 15 червня у Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївські, а 16-18 червня у більшості центральних, південних, Рівненській, Сумській і 17-18 червня і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Упродовж 16-19 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (III рівень небезпеки — червоний).

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

Також протягом 16-17 червня на річках басейнів Прута і Сірета очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м.

Гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.