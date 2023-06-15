Погода в Україні 16 червня — в яких регіонах завтра потепліє

Синоптики розповіли, які області завтра оминуть дощі та чи буде тепло
У п'ятницю, 16 червня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. На решті територій без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 16 червня
Синоптики прогнозують, що 16 червня у західних областях буде хмарно з проясненнями, можливі помірні, а місцями значні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних областях вночі буде 10-15°, а вдень 18-23° (на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 12-15°).
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на південному сході країни, Житомирщині та Вінниччині місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, а температура повітря вночі 13-18°, вдень 23-28°.
Прогноз погоди на 16 червня у Київській області
Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі 13-18°, вдень 23-28°. А в Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.
Пожежна небезпека в Україні 16 червня
В Укргідрометцентрі попередили, що впродовж дня 15 червня у Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївські, а 16-18 червня у більшості центральних, південних, Рівненській, Сумській і 17-18 червня і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Небезпечні гідрологічні явища
Упродовж 16-19 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (III рівень небезпеки — червоний).
Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).
Також протягом 16-17 червня на річках басейнів Прута і Сірета очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.