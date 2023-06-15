Погода в Украине 16 июня — в каких регионах завтра потеплеет

Люди гуляют по ботсаду в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 16 июня, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. На остальных территориях без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 июня

Синоптики прогнозируют, что 16 июня в западных областях будет облачно с прояснениями, возможны умеренные, а местами сильные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью будет 10-15 °, а днем 18-23 ° (на высокогорье Карпат ночью 6-11 °, днем 12-15 °).

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем на юго-востоке страны, Житомирской и Винницкой области местами небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха ночью 13-18°, днем 23-28°.

Погода в Украине 16 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 16 июня в Киевской области.

Завтра в Киевской области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью 13-18°, днем 23-28°. А в Киеве ночью 15-17 °, днем 26-28 °.

Пожарная опасность в Украине 16 июня

В Укргидрометцентре предупредили, что в течение дня 15 июня в Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской, а 16-18 июня в большинстве центральных, южных, Ровенской, Сумской и 17-18 июня в Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной. опасности.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В течение 16-19 июня на Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты): г. Херсон, Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области (III уровень опасности — красный).

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Также в течение 16-17 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,0 м.

Гидрологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что по данным Центра предусмотренной космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, 18 июня ожидается магнитная буря, которая может оказаться достаточно ощутимой для людей.