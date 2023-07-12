Люди гуляют в парке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 12 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В большинстве западных областей кратковременные дожди, однако отметки термометра достигнут 30°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 12 июля

Синоптики рассказали, что ночью 12 июля в Приазовье и Крыму, а днем в большинстве западных областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.

Погода в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура:

ночью 10 — 15°C,

на побережье морей до 19°C,

днем 21 — 26°,

жарче всего будет на крайнем западе и юго-западе страны 25 — 30°C.

Погода в Киеве и области 12 июля

В среду, 12 июля, в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

Температура в области:

ночью 10 — 15°C,

днем 21 — 26°C,

Температура в Киеве:

ночью 12 — 14°C,

днем 23 — 25°C.

Погода в Киеве 12 июля. Фото: Мeteoprog.com

"Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 будет дотягивать, традиционно, в южной части", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве на неделю. Фото: Мeteoprog.com

Пожарная опасность в Украине 12 июля

Синоптики предупреждают, что 12 — 13 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, а 13 июля в Хмельницкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой в мире. 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C превышает предыдущий рекорд 16,94°C, зафиксированный 16 августа 2016 года.