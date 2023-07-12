Люди гуляють у парку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 12 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості західних областей будуть короткочасні дощі, проте позначки термометра досягнуть 30 °C.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 12 липня

Синоптики розповіли, що вночі 12 липня в Приазов'ї та Криму, а вдень у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.

Погода в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура:

вночі 10 — 15 °C,

на узбережжі морів до 19 °C,

вдень 21 — 26 °С,

найспекотніше буде на крайньому заході та південному заході країни 25 — 30 °C.

Погода в Києві та області 12 липня

У середу, 12 липня, у Києві та області переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура в області:

вночі 10 — 15 °C,

вдень 21 — 26 °C,

Температура у Києві:

вночі 12 — 14 °C,

вдень 23 — 25 °C.

Погода У києві 12 липня. Фото: Мeteoprog.com

"Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 дотягуватиме, традиційно, у південній частині", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Києві на тиждень. Фото: Мeteoprog.com

Пожежна небезпека в Україні 12 липня

Синоптики попереджають, що 12 — 13 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, а 13 липня і в Хмельницькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що перший тиждень липня став найспекотнішим у світі. 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24 °C, що на 0,3 °C перевищує попередній рекорд 16,94 °C, зафіксований 16 серпня 2016.