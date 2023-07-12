Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні буде найгарячіше arrow

Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні буде найгарячіше

12 липня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 12 липня
Люди гуляють у парку у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 12 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості західних областей будуть короткочасні дощі, проте позначки термометра досягнуть 30 °C.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 12 липня

Синоптики розповіли, що вночі 12 липня в Приазов'ї та Криму, а вдень у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.

Погода в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура:

  • вночі 10 — 15 °C,
  • на узбережжі морів до 19 °C,
  • вдень 21 — 26 °С, 
  • найспекотніше буде на крайньому заході та південному заході країни 25 — 30 °C.

Погода в Києві та області 12 липня

У середу, 12 липня, у Києві та області переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура в області:

  • вночі 10 — 15 °C,
  • вдень 21 — 26 °C,

Температура у Києві:

  • вночі 12 — 14 °C,
  • вдень 23 — 25 °C.
Погода У києві 12 липня. Фото: Мeteoprog.com

"Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 дотягуватиме, традиційно, у південній частині", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Києві на тиждень. Фото: Мeteoprog.com

Пожежна небезпека в Україні 12 липня

Синоптики попереджають, що 12 — 13 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, а 13 липня і в Хмельницькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що перший тиждень липня став найспекотнішим у світі. 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24 °C, що на 0,3 °C перевищує попередній рекорд 16,94 °C, зафіксований 16 серпня 2016.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз