Погода в Украине 22 мая: прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, какие области Украины сегодня посетят дожди
Сегодня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 22 мая
Сегодня в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +9-14°С, в западных, северных областях и Винницкой области +6-11°С; днем +18-23°С.
Погода в Киеве и области
В Киевской области сегодня ожидается облачная погода по прояснению, однако без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10м/с.
Температура в Киеве ночью около +10°С, днем +21-23°С; в области — +6-11°С, днем +18-23°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 мая
По словам Диденко, в некоторых регионах Украины пройдут дожди. В частности, это касается восточных областей; южной части страны, кроме Винницкой и Сумской областей; а также Левобережья. В западных областях преимущественно сухо.
Напомним, что 21-24 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, а 23-24 мая и Донецкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.