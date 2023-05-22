Погода в Украине 22 мая: прогноз от Укргидрометцентра

Люди гуляют в парке под дождем с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 22 мая

Сегодня в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9-14°С, в западных, северных областях и Винницкой области +6-11°С; днем +18-23°С.

Погода в Украине 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области сегодня ожидается облачная погода по прояснению, однако без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10м/с.

Температура в Киеве ночью около +10°С, днем +21-23°С; в области — +6-11°С, днем +18-23°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 мая

По словам Диденко, в некоторых регионах Украины пройдут дожди. В частности, это касается восточных областей; южной части страны, кроме Винницкой и Сумской областей; а также Левобережья. В западных областях преимущественно сухо.

Карта погоды на 22 мая. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что 21-24 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, а 23-24 мая и Донецкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.