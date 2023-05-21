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Синоптики розповіли, де завтра тиждень почнеться із сильних злив та блискавок

21 травня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Грози та весняні дощі — синоптики розповіли про погоду 22 травня
Люди стоять під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Упродовж дня, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 травня

Синоптики прогнозують, що 22 травня у південних, східних і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Вітер буде північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних, північних областях та на Вінниччині 6-11°; вдень 18-23°.

погода в Україні
Погода в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди 22 травня у Київській області

У Київській області 22 травня очікується хмарна погода з прояснення, однак без опадів. Вітер буде північно-східний, 5-10м/с

Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Пожежна небезпека в Україні

Упродовж 21-24 травня в Україні, окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, а 23-24 травня і Донецької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода в Україні
Пожежна небезпека в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 22 травня в обласних центрах

  • Київ — +21...+23;
  • Ужгород — +21...+23;
  • Львів — +19…+21;
  • Івано-Франківськ — +19…+21;
  • Тернопіль — +19…+21;
  • Чернівці — +19…+21;
  • Хмельницький — +19…+21;
  • Луцьк — +19...+21;
  • Рівне — +19...+21;
  • Житомир — +19...+21;
  • Вінниця — +19…+21;
  • Одеса — +22...+24;
  • Миколаїв — +21...+23;
  • Херсон — +21...+23;
  • Сімферополь — +21...+23;
  • Кропивницький — +21...+23;
  • Черкаси — +20...+22;
  • Чернігів — +20...+22;
  • Суми — +20...+22;
  • Полтава — +20...+22;
  • Дніпро — +20...+22;
  • Запоріжжя — +21...+23;
  • Донецьк — +21...+23;
  • Луганськ — +21...+23;
  • Харків — +21...+23.

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.

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