Грози та весняні дощі — синоптики розповіли про погоду 22 травня

Люди стоять під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Упродовж дня, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 травня

Синоптики прогнозують, що 22 травня у південних, східних і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Вітер буде північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних, північних областях та на Вінниччині 6-11°; вдень 18-23°.

Погода в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди 22 травня у Київській області

У Київській області 22 травня очікується хмарна погода з прояснення, однак без опадів. Вітер буде північно-східний, 5-10м/с

Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Пожежна небезпека в Україні

Упродовж 21-24 травня в Україні, окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, а 23-24 травня і Донецької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 22 травня в обласних центрах

Київ — +21...+23;

Ужгород — +21...+23;

Львів — +19…+21;

Івано-Франківськ — +19…+21;

Тернопіль — +19…+21;

Чернівці — +19…+21;

Хмельницький — +19…+21;

Луцьк — +19...+21;

Рівне — +19...+21;

Житомир — +19...+21;

Вінниця — +19…+21;

Одеса — +22...+24;

Миколаїв — +21...+23;

Херсон — +21...+23;

Сімферополь — +21...+23;

Кропивницький — +21...+23;

Черкаси — +20...+22;

Чернігів — +20...+22;

Суми — +20...+22;

Полтава — +20...+22;

Дніпро — +20...+22;

Запоріжжя — +21...+23;

Донецьк — +21...+23;

Луганськ — +21...+23;

Харків — +21...+23.

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.