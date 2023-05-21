Грози та весняні дощі — синоптики розповіли про погоду 22 травня

Синоптики розповіли, де завтра тиждень почнеться із сильних злив та блискавок
Упродовж дня, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.
Про це розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 22 травня
Синоптики прогнозують, що 22 травня у південних, східних і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.
Вітер буде північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, у західних, північних областях та на Вінниччині 6-11°; вдень 18-23°.
Прогноз погоди 22 травня у Київській області
У Київській області 22 травня очікується хмарна погода з прояснення, однак без опадів. Вітер буде північно-східний, 5-10м/с
Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.
Пожежна небезпека в Україні
Упродовж 21-24 травня в Україні, окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, а 23-24 травня і Донецької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода 22 травня в обласних центрах
- Київ — +21...+23;
- Ужгород — +21...+23;
- Львів — +19…+21;
- Івано-Франківськ — +19…+21;
- Тернопіль — +19…+21;
- Чернівці — +19…+21;
- Хмельницький — +19…+21;
- Луцьк — +19...+21;
- Рівне — +19...+21;
- Житомир — +19...+21;
- Вінниця — +19…+21;
- Одеса — +22...+24;
- Миколаїв — +21...+23;
- Херсон — +21...+23;
- Сімферополь — +21...+23;
- Кропивницький — +21...+23;
- Черкаси — +20...+22;
- Чернігів — +20...+22;
- Суми — +20...+22;
- Полтава — +20...+22;
- Дніпро — +20...+22;
- Запоріжжя — +21...+23;
- Донецьк — +21...+23;
- Луганськ — +21...+23;
- Харків — +21...+23.
Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.