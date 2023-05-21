Грозы и весенние дожди — синоптики рассказали о погоде 22 мая

Люди стоят под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение дня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 22 мая

Синоптики прогнозируют, что 22 мая в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных, северных областях и Винницкой области 6-11°; днем 18-23°.

Погода в Украине 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 22 мая в Киевской области.

В Киевской области 22 мая облачно с прояснениями, однако без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5-10м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью около 10 °, днем 21-23 °.

Пожарная опасность в Украине

21-24 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, а 23-24 мая и Донецкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода 22 мая в областных центрах

Киев — +21 ... +23;

Ужгород — +21 ... +23;

Львов — +19 ... +21;

Ивано-Франковск — +19 ... +21;

Тернополь — +19 ... +21;

Черновцы — +19 ... +21;

Хмельницкий — +19 ... +21;

Луцк — +19 ... +21;

Ровно — +19 ... +21;

Житомир — +19 ... +21;

Винница — +19 ... +21;

Одесса — +22 ... +24;

Николаев — +21 ... +23;

Херсон — +21 ... +23;

Симферополь — +21 ... +23;

Кропивницкий — +21 ... +23;

Черкассы —+20 ... +22;

Чернигов — +20 ... +22;

Суммы — +20 ... +22;

Полтава — +20 ... +22;

Днепр — +20 ... +22;

Запорожье - +21 ... +23;

Донецк — +21 ... +23;

Луганск — +21 ... +23;

Харьков — +21 ... +23.

Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.