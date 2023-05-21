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Синоптики рассказали, где завтра неделя начнется с сильных ливней и молний

21 мая 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Грозы и весенние дожди — синоптики рассказали о погоде 22 мая
Люди стоят под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение дня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 22 мая

Синоптики прогнозируют, что 22 мая в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных, северных областях и Винницкой области 6-11°; днем 18-23°.

погода в Украине
Погода в Украине 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 22 мая в Киевской области.

В Киевской области 22 мая облачно с прояснениями, однако без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5-10м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью около 10 °, днем 21-23 °.

Пожарная опасность в Украине

21-24 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, а 23-24 мая и Донецкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода в Украине
Пожарная угроза в Украине 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода 22 мая в областных центрах

  • Киев — +21 ... +23;
  • Ужгород — +21 ... +23;
  • Львов — +19 ... +21;
  • Ивано-Франковск — +19 ... +21;
  • Тернополь — +19 ... +21;
  • Черновцы — +19 ... +21;
  • Хмельницкий — +19 ... +21;
  • Луцк — +19 ... +21;
  • Ровно — +19 ... +21;
  • Житомир — +19 ... +21;
  • Винница — +19 ... +21;
  • Одесса — +22 ... +24;
  • Николаев — +21 ... +23;
  • Херсон — +21 ... +23;
  • Симферополь — +21 ... +23;
  • Кропивницкий — +21 ... +23;
  • Черкассы —+20 ... +22;
  • Чернигов — +20 ... +22;
  • Суммы — +20 ... +22;
  • Полтава — +20 ... +22;
  • Днепр — +20 ... +22;
  • Запорожье - +21 ... +23;
  • Донецк — +21 ... +23;
  • Луганск — +21 ... +23;
  • Харьков — +21 ... +23.

Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

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