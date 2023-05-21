Грозы и весенние дожди — синоптики рассказали о погоде 22 мая

Синоптики рассказали, где завтра неделя начнется с сильных ливней и молний
В течение дня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 22 мая
Синоптики прогнозируют, что 22 мая в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, в западных, северных областях и Винницкой области 6-11°; днем 18-23°.
Прогноз погоды 22 мая в Киевской области.
В Киевской области 22 мая облачно с прояснениями, однако без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5-10м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью около 10 °, днем 21-23 °.
Пожарная опасность в Украине
21-24 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, а 23-24 мая и Донецкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода 22 мая в областных центрах
- Киев — +21 ... +23;
- Ужгород — +21 ... +23;
- Львов — +19 ... +21;
- Ивано-Франковск — +19 ... +21;
- Тернополь — +19 ... +21;
- Черновцы — +19 ... +21;
- Хмельницкий — +19 ... +21;
- Луцк — +19 ... +21;
- Ровно — +19 ... +21;
- Житомир — +19 ... +21;
- Винница — +19 ... +21;
- Одесса — +22 ... +24;
- Николаев — +21 ... +23;
- Херсон — +21 ... +23;
- Симферополь — +21 ... +23;
- Кропивницкий — +21 ... +23;
- Черкассы —+20 ... +22;
- Чернигов — +20 ... +22;
- Суммы — +20 ... +22;
- Полтава — +20 ... +22;
- Днепр — +20 ... +22;
- Запорожье - +21 ... +23;
- Донецк — +21 ... +23;
- Луганск — +21 ... +23;
- Харьков — +21 ... +23.
Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.