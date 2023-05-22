Погода в Україні 22 травня: прогноз від Укргідрометцентру

Люди гуляють в парку під дощем із парасолями. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 22 травня

Сьогодні в південних, східних і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Вітер буде північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9-14°С, у західних, північних областях та на Вінниччині +6-11°С; вдень +18-23°С.

Погода в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

На Київщині сьогодні очікується хмарна погода з прояснення, однак без опадів.

Вітер буде північно-східний, 5-10м/с.

Температура в Києві вночі близько +10°С, вдень +21-23°С; в області — +6-11°С, вдень +18-23°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 травня

За словами Діденко, сьогодні в деяких регіонах України пройдуть дощі. Зокрема це стосується східних областей; південної частини країни, крім Вінницької та Сумської областей; а також Лівобережжя. У західних областях буде переважно сухо.

Карта погоди на 22 травня. Фото: Наталія Діденко

Нагадаємо, що упродовж 21-24 травня в Україні, окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, а 23-24 травня і Донецької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.