Погода в Україні 22 травня: прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, в які області України сьогодні завітають дощі
Сьогодні, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 22 травня
Сьогодні в південних, східних і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.
Вітер буде північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +9-14°С, у західних, північних областях та на Вінниччині +6-11°С; вдень +18-23°С.
Погода в Києві та області
На Київщині сьогодні очікується хмарна погода з прояснення, однак без опадів.
Вітер буде північно-східний, 5-10м/с.
Температура в Києві вночі близько +10°С, вдень +21-23°С; в області — +6-11°С, вдень +18-23°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 травня
За словами Діденко, сьогодні в деяких регіонах України пройдуть дощі. Зокрема це стосується східних областей; південної частини країни, крім Вінницької та Сумської областей; а також Лівобережжя. У західних областях буде переважно сухо.
Нагадаємо, що упродовж 21-24 травня в Україні, окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, а 23-24 травня і Донецької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.